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Коммерсантъ FM
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Украина сообщила о возвращении 19 тел военнопленных

Уполномоченный по вопросу пропавших без вести Украины Олег Котенко сообщил о возвращении в страну тел 19 погибших военнослужащих, находившихся в плену. Когда и при каких условиях они были возвращены на Украину, он не уточнил.

«И 19 тел я привез, они погибли в плену. Еще четыре привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену и погибли»,— рассказал Олег Устенко во время круглого стола (цитата по «Страна.ua»). Российская сторона не комментировала информацию.

Последний раз Украина сообщала о возвращении тел бойцов ВСУ 23 июня. Тогда Киев вернул 51 тело военнослужащего при поддержке Службы безопасности Украины, вооруженных сил Украины и других силовых ведомств. Тогда Россия также не комментировала ситуацию.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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