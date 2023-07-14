Президент ЮАР попытается убедить Путина не ехать на саммит БРИКС

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, принимающей саммит БРИКС в этом году, попытается убедить президент РФ Владимира Путина отказаться от участия в нем. Об этом в интервью News24 рассказал вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сирил Рамафоса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как страна, подписавшая Римский статут Международного уголовного суда (МУС), ЮАР обязана арестовать господина Путина на основании выданного в марте ордера МУС. Однако для правительства ЮАР это немыслимо, поскольку оно же пригласило президента РФ на саммит. «Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это почти как вы приглашаете своего друга к себе домой, а затем арестовываете его. Поэтому для нас его отсутствие — лучшее решение. Однако русские недовольны. Они хотят, чтобы он приехал»,— заявил господин Машатиле.

Господин Рамафоса поручил вице-президенту решить эту дилемму, было предложено три варианта, ни один из которых не был принят всеми партнерами по БРИКС. Среди них — перенос саммита в Китай, отправка на саммит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вместо президента, а также проведение виртуального саммита.

По словам Пола Машатиле, президент ЮАР теперь попытается убедить своего российского коллегу не ехать в Южную Африку, когда они встретятся на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге в конце этого месяца.

«Мы хотим показать ему проблемы, с которыми мы сталкиваемся, потому что мы являемся частью Римского статута, и мы не можем уклониться от этого»,— рассказал господин Машатиле.

Господин Машатиле также сообщил сегодня, что Россия отклонила просьбу президента ЮАР о том, чтобы страну на саммите БРИКС вместо Владимира Путина представлял глава МИДа Сергей Лавров.

15-й саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа.

О визите Сирила Рамафосы в Россию читайте в публикации «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Мария Федотова