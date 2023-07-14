Экс-главу красноярского Фонда соцстрахования приговорили к шести годам за взятки на 1,6 млн рублей

В Красноярске завершился судебный процесс над бывшим (с 2017 по 2022 год) управляющим красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Сергеем Москвиным, который обвинялся в коррупции. Как сообщила прокуратура региона, за получение трех взяток на общую сумму более 1,6 млн руб. Кировский районный суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 4,5 млн руб. Ему также запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение пяти лет после освобождения.

Сергея Москвина задержали в начале года. Управление СКР предъявило мужчине обвинение в получении взяток в крупном (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), всего по трем эпизодам. Согласно материалам дела, представители красноярских санаториев «Родник» «Бальзам» и «Озеро Учум» платили главе местного отделения Фонда соцстрахования взятки за помощь в заключении договоров на оказание санаторно-курортных услуг жителям края и оплату по уже подписанным госконтрактам. Общая сумма контрактов составляет около 190 млн руб., речь в них идет о 6,5 тыс. путевок на срок от 18 до 21 дней.

Представители здравниц, по материалам дела, передали обвиняемому соответственно 200 тыс. руб., 308 тыс. руб. и 1,1 млн руб.— всего на сумму свыше 1,6 млн руб. Взятки передавались чиновнику наличными в его рабочем кабинете, а также в пакетах с продуктами под видом подарков и благодарностей. По информации прокуратуры, Сергей Москвин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. На время следствия его поместили под домашний арест. На имущество обвиняемого, недвижимость, автомобиль, денежные средства общей стоимостью свыше 14 млн руб. наложили арест.

В 2018 году в Красноярске вынесли приговор экс-управляющей региональным отделением Фонда социального страхования РФ Ирине Астаниной и ее мужу Олегу Астанину, которые обвинялись в хищении свыше 1,3 млн руб. бюджетных средств. По материалам дела, краевое отделение Фонда соцстраха перечисляло собственнику арендуемых помещений завышенную арендную плату, «излишки» якобы оседали в карманах супругов Астаниных. За особо крупное мошенничество Ирина и Олег Астанины получили на двоих девять лет колонии и штраф на общую сумму 1 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чиновник брал самогоном, помидорами и деньгами».

Константин Воронов, Новосибирск