Арестованному по делу об убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» предъявили обвинения

Сергею Денисенко, арестованному по подозрению об убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщила пресс-служба СКР в Telegram.
Сергей Денисенко
Фото: Анна Перова, Коммерсантъ
Каратиста Сергея Денисенко арестовали на два месяца, до 10 сентября, вчера, 13 июля. Он признал вину в убийстве и раскаялся.
Заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий, ранее служивший командиром подлодки «Краснодар» Черноморского флота, был убит рано утром 10 июля в краснодарском парке «Затон», где он совершал пробежку. Преступник четырежды выстрелил ему в спину из пистолета, после чего скрылся.
Предполагаемый убийца был задержан в Туапсе уже на следующий день, им оказался 64-летний гражданин Украины и России Сергей Денисенко, мастер спорта и тренер по карате. В ходе следственного эксперимента он показал, как происходило нападение на бывшего подводника. По словам господина Денисенко, мотивом убийства была месть российскому офицеру за СВО. О том, что Станислав Ржицкий не участвовал в СВО, Сергей Денисенко не знал.
Подробнее — в материале «Ъ» «Теперь раскаиваться можно».