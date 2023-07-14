Арестованному по делу об убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» предъявили обвинения

Сергею Денисенко, арестованному по подозрению об убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщила пресс-служба СКР в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Денисенко

Фото: Анна Перова, Коммерсантъ Сергей Денисенко

Фото: Анна Перова, Коммерсантъ

Каратиста Сергея Денисенко арестовали на два месяца, до 10 сентября, вчера, 13 июля. Он признал вину в убийстве и раскаялся.

Заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий, ранее служивший командиром подлодки «Краснодар» Черноморского флота, был убит рано утром 10 июля в краснодарском парке «Затон», где он совершал пробежку. Преступник четырежды выстрелил ему в спину из пистолета, после чего скрылся.

Предполагаемый убийца был задержан в Туапсе уже на следующий день, им оказался 64-летний гражданин Украины и России Сергей Денисенко, мастер спорта и тренер по карате. В ходе следственного эксперимента он показал, как происходило нападение на бывшего подводника. По словам господина Денисенко, мотивом убийства была месть российскому офицеру за СВО. О том, что Станислав Ржицкий не участвовал в СВО, Сергей Денисенко не знал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Теперь раскаиваться можно».

Анна Перова, Краснодар