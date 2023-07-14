Мурашко: в Свердловской области локализована вспышка менингококковой инфекции

Вспышка менингококковой инфекции в Свердловской области локализована. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС. По его словам, на территории РФ отсутствует риск вспышки инфекции.
Михаил Мурашко
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Как рассказал Михаил Мурашко, сейчас под медицинским наблюдением находятся 16 человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное, так как они вовремя обратились к врачам и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелого течения заболевания. «Поэтому сегодня вспышка локализована и пациенты идут на поправку»,— сказал он.
В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции, из-за чего погибли два человека. На складе был введен масочный режим, у сотрудников на входе измеряется температура, а поверхности обрабатывают антисептиком.
По данным на 9 июля, прививки от инфекции получили более 900 человек, работающих в распределительном центре Ozon и на заводе «Уралхиммаш» (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле).
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