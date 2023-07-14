Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мурашко: в Свердловской области локализована вспышка менингококковой инфекции

Вспышка менингококковой инфекции в Свердловской области локализована. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС. По его словам, на территории РФ отсутствует риск вспышки инфекции.

Михаил Мурашко

Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал Михаил Мурашко, сейчас под медицинским наблюдением находятся 16 человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное, так как они вовремя обратились к врачам и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелого течения заболевания. «Поэтому сегодня вспышка локализована и пациенты идут на поправку»,— сказал он.

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции, из-за чего погибли два человека. На складе был введен масочный режим, у сотрудников на входе измеряется температура, а поверхности обрабатывают антисептиком.

По данным на 9 июля, прививки от инфекции получили более 900 человек, работающих в распределительном центре Ozon и на заводе «Уралхиммаш» (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле).

Подробнее — в материале «Ъ» «Менингит проник в доставку».

Полина Хабарова, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...