Мурашко: в Свердловской области локализована вспышка менингококковой инфекции

Вспышка менингококковой инфекции в Свердловской области локализована. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС. По его словам, на территории РФ отсутствует риск вспышки инфекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал Михаил Мурашко, сейчас под медицинским наблюдением находятся 16 человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное, так как они вовремя обратились к врачам и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелого течения заболевания. «Поэтому сегодня вспышка локализована и пациенты идут на поправку»,— сказал он.

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции, из-за чего погибли два человека. На складе был введен масочный режим, у сотрудников на входе измеряется температура, а поверхности обрабатывают антисептиком.

По данным на 9 июля, прививки от инфекции получили более 900 человек, работающих в распределительном центре Ozon и на заводе «Уралхиммаш» (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле).

Подробнее — в материале «Ъ» «Менингит проник в доставку».

Полина Хабарова, Екатеринбург