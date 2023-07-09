Число заболевших менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до 15 человек

В Екатеринбурге зафиксировано 15 случаев заражения менингококковой инфекцией, из которых два привели к летальному исходу, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО ''Уралхиммаш'' (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле). На 9 июля 2023 г. суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, среди которых два — летальные»,— говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор сообщил, что за всеми, кто контактировал с заболевшими, продолжается медицинское наблюдение, осмотрено более 1,2 тыс. человек. Кроме того, прививки от инфекции получили более 900 человек, работающих в распределительном центре Ozon и на заводе «Уралхиммаш».

О вспышке менингита среди сотрудников Ozon на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге стало известно 5 июля. 7 июля число заболевших достигало 8 человек. Двое были госпитализированы в ГКБ №40, еще шестеро проходят лечение в Сысертской ЦРБ.

В пресс-службе Ozon «Ъ» пояснили, что все заболевшие — сотрудники подрядных организаций. На складе введен масочный режим, у сотрудников на входе измеряется температура, а поверхности обрабатывают антисептиком. Сотрудники с признаками простуды не допускаются к работе.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Менингит проник в доставку».

Эрдни Кагалтынов