На RuTube появились новые серии «Ведьмака» и «Черного зеркала»

«Ъ» обнаружил, что на видеохостинге RuTube появились серии новых сезонов популярных проектов платформы Netflix. Речь идет о сериалах «Ведьмак» и «Черное зеркало». Первым на это обратила внимание Lenta.ru. В издании также отмечали, что на RuTube можно найти премьеры от других западных стримингов — Hulu, Amazon.

Весной 2022 года из России ушли многие зарубежные стриминговые платформы, включая Netflix. Universal, Disney, Sony, Warner и другие голливудские студии приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов, что привело к притоку пользователей на пиратские видеосервисы. Несмотря на это, объем рынка пиратских видеосервисов в РФ в 2023 году сократится более чем на 10%, до $40 млн, ожидают в F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB).

Параллельно весной Минцифры начало обсуждать отмену блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в РФ, сообщало «РИА Новости».

Пресс-служба видеохостинга RuTube «Ъ» подтвердила, что в последнее время столкнулись с пиратским контентом, который заливают пользователи сервиса. «Согласно статьям 15.7 и 15.2 федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ (редакция от 29.12.2022 года) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", мы удаляем весь нелицензионный контент с платформы в течение 24 часов после официального обращения правообладателей»,— подчеркнул представитель сервиса.

Представитель хостинга уточнил, что платформа является участником Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий: «Это позволяет нам удалять нелицензионный контент, попавший в реестр, в течение шести часов». Однако, добавила пресс-служба, до момента, пока к команде хостинга не обратится правообладатель, они не имеют права удалять пользовательский контент, «который не нарушает правила национального видеохостинга».

Почему недружественным правообладателям хотят заморозить доступ к судам, читайте в материале «Ъ» «Встать, фильм идет!».

Юлия Юрасова