Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На RuTube появились новые серии «Ведьмака» и «Черного зеркала»

«Ъ» обнаружил, что на видеохостинге RuTube появились серии новых сезонов популярных проектов платформы Netflix. Речь идет о сериалах «Ведьмак» и «Черное зеркало». Первым на это обратила внимание Lenta.ru. В издании также отмечали, что на RuTube можно найти премьеры от других западных стримингов — Hulu, Amazon.

Весной 2022 года из России ушли многие зарубежные стриминговые платформы, включая Netflix. Universal, Disney, Sony, Warner и другие голливудские студии приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов, что привело к притоку пользователей на пиратские видеосервисы. Несмотря на это, объем рынка пиратских видеосервисов в РФ в 2023 году сократится более чем на 10%, до $40 млн, ожидают в F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB).

Параллельно весной Минцифры начало обсуждать отмену блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в РФ, сообщало «РИА Новости».

Пресс-служба видеохостинга RuTube «Ъ» подтвердила, что в последнее время столкнулись с пиратским контентом, который заливают пользователи сервиса. «Согласно статьям 15.7 и 15.2 федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ (редакция от 29.12.2022 года) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", мы удаляем весь нелицензионный контент с платформы в течение 24 часов после официального обращения правообладателей»,— подчеркнул представитель сервиса.

Представитель хостинга уточнил, что платформа является участником Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий: «Это позволяет нам удалять нелицензионный контент, попавший в реестр, в течение шести часов». Однако, добавила пресс-служба, до момента, пока к команде хостинга не обратится правообладатель, они не имеют права удалять пользовательский контент, «который не нарушает правила национального видеохостинга».

Почему недружественным правообладателям хотят заморозить доступ к судам, читайте в материале «Ъ» «Встать, фильм идет!».

Юлия Юрасова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...