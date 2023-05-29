Встать, фильм идет!

Как стало известно “Ъ”, новый законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на иски и перевод невостребованных лицензионных отчислений в казну. В документе записано, что контент может ввозиться в Россию в том числе по договорам с иностранными компаниями. В частности, уже обсуждался вариант формального импорта фильмов и музыки из Белоруссии, где уже разрешено пользоваться произведениями, включая программное обеспечение, без согласия правообладателей. Юристы отмечают, что принятие поправок создает риски аналогичных санкций против российских компаний за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом сенаторов Андрея Кутепова и Алексея Синицына, в котором речь идет о разрешении использования в России фильмов без разрешения правообладателей из «недружественных» стран. По данным ТАСС, документ планируется направить на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину. Согласно версии, имеющейся в распоряжении “Ъ”, инициативу предлагается распространить в том числе на музыку. Господин Кутепов подтвердил “Ъ” подлинность документа и сказал, что рассчитывает на принятие законопроекта еще в весеннюю сессию Госдумы: «Дополнения будут приниматься по мере прохождения законопроекта». В Минкульте не ответили “Ъ”.

Нормы об использовании фильмов и музыки без разрешения правообладателей касаются контента, «ввезенного на территорию РФ любым способом». Описан и один из способов ввоза: по лицензионному договору с иностранной структурой, которая сама имеет право на использование произведения в своей стране — как по разрешению от правообладателя, так и по нормам местного законодательства.

В январе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, легализующий использование фильмов, музыки, трансляций и программного обеспечения (ПО) без разрешения правообладателей из стран, объявленных в Белоруссии «недружественными».

После этого господин Синицын говорил, что считает возможным закупать фильмы в Белоруссии или принять в РФ аналогичный закон.

Документ предполагает внесение поправок в №46-ФЗ от 4 марта 2022 года. Среди прочего авторы предложили запретить правообладателям и организациям по коллективному управлению правами (ОКУП) из «недружественных» стран обращаться в российские суды вплоть до тех пор, пока правительство не подготовит некие «подзаконные акты».

Также правительство определит орган власти, который установит порядок «таможенной очистки» произведений и приведения их «к требованиям российского законодательства». Авторы инициативы не пояснили “Ъ”, о чем именно идет речь. «Если объекты интеллектуальной собственности перемещаются через границу на физических носителях, то, соответственно, они должны оформляться таможней»,— объясняет патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Правила оформления, судя по документу, и должны быть описаны в подзаконных актах, добавляет руководитель практики интеллектуальной собственности DRC Владимир Ожерельев.

Отчисления за использование контента, согласно законопроекту, нужно переводить на специальный счет. Система рублевых спецсчетов, на которых хранятся отчисления в адрес «недружественных» правообладателей, действует в РФ с мая 2022 года, обсуждается ее применение и в сфере ПО (см. “Ъ” от 28 декабря 2022 года). Авторы проекта предлагают добавить возможность переводить в бюджет отчисления, не востребованные правообладателем или ОКУП в течение трех лет. Аналогичная норма введена в Белоруссии.

Появление запрета на доступ к судебному разбирательству будет «очень сильным нарушением прав», считает Сергей Зуйков: «Ранее нигде в мире подобные ограничения не допускались. Если Россия их введет, то это произойдет впервые в истории».

Принятие поправок может обеспечить россиянам доступ к мировым премьерам, но создает риск аналогичных санкций против отечественных правообладателей за рубежом, полагает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев: «В результате будут созданы затруднения для распространения российской культуры в мире».

Юрий Литвиненко