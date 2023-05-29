Встать, фильм идет!

Как стало известно “Ъ”, новый законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на иски и перевод невостребованных лицензионных отчислений в казну. В документе записано, что контент может ввозиться в Россию в том числе по договорам с иностранными компаниями. В частности, уже обсуждался вариант формального импорта фильмов и музыки из Белоруссии, где уже разрешено пользоваться произведениями, включая программное обеспечение, без согласия правообладателей. Юристы отмечают, что принятие поправок создает риски аналогичных санкций против российских компаний за рубежом.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с законопроектом сенаторов Андрея Кутепова и Алексея Синицына, в котором речь идет о разрешении использования в России фильмов без разрешения правообладателей из «недружественных» стран. По данным ТАСС, документ планируется направить на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину. Согласно версии, имеющейся в распоряжении “Ъ”, инициативу предлагается распространить в том числе на музыку. Господин Кутепов подтвердил “Ъ” подлинность документа и сказал, что рассчитывает на принятие законопроекта еще в весеннюю сессию Госдумы: «Дополнения будут приниматься по мере прохождения законопроекта». В Минкульте не ответили “Ъ”.
Нормы об использовании фильмов и музыки без разрешения правообладателей касаются контента, «ввезенного на территорию РФ любым способом». Описан и один из способов ввоза: по лицензионному договору с иностранной структурой, которая сама имеет право на использование произведения в своей стране — как по разрешению от правообладателя, так и по нормам местного законодательства.
В январе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, легализующий использование фильмов, музыки, трансляций и программного обеспечения (ПО) без разрешения правообладателей из стран, объявленных в Белоруссии «недружественными».
После этого господин Синицын говорил, что считает возможным закупать фильмы в Белоруссии или принять в РФ аналогичный закон.
Документ предполагает внесение поправок в №46-ФЗ от 4 марта 2022 года. Среди прочего авторы предложили запретить правообладателям и организациям по коллективному управлению правами (ОКУП) из «недружественных» стран обращаться в российские суды вплоть до тех пор, пока правительство не подготовит некие «подзаконные акты».
Также правительство определит орган власти, который установит порядок «таможенной очистки» произведений и приведения их «к требованиям российского законодательства». Авторы инициативы не пояснили “Ъ”, о чем именно идет речь. «Если объекты интеллектуальной собственности перемещаются через границу на физических носителях, то, соответственно, они должны оформляться таможней»,— объясняет патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Правила оформления, судя по документу, и должны быть описаны в подзаконных актах, добавляет руководитель практики интеллектуальной собственности DRC Владимир Ожерельев.
Отчисления за использование контента, согласно законопроекту, нужно переводить на специальный счет. Система рублевых спецсчетов, на которых хранятся отчисления в адрес «недружественных» правообладателей, действует в РФ с мая 2022 года, обсуждается ее применение и в сфере ПО (см. “Ъ” от 28 декабря 2022 года). Авторы проекта предлагают добавить возможность переводить в бюджет отчисления, не востребованные правообладателем или ОКУП в течение трех лет. Аналогичная норма введена в Белоруссии.
Появление запрета на доступ к судебному разбирательству будет «очень сильным нарушением прав», считает Сергей Зуйков: «Ранее нигде в мире подобные ограничения не допускались. Если Россия их введет, то это произойдет впервые в истории».
Принятие поправок может обеспечить россиянам доступ к мировым премьерам, но создает риск аналогичных санкций против отечественных правообладателей за рубежом, полагает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев: «В результате будут созданы затруднения для распространения российской культуры в мире».