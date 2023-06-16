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Экраны затянуло паутиной

«Человек-паук» обогнал российские и зарубежные ленты

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» за первый уикенд в неофициальном прокате в РФ собрал 91 млн руб., обогнав «Переводчика» Гая Ритчи и «Вызов» Клима Шипенко. У франшизы Sony есть шансы обогнать зарубежные новинки и по итоговым кассовым сборам, полагают эксперты. В том числе потому, что формат «предсеансового обслуживания», в рамках которого показывают «Человека-паука», вводит все больше кинотеатров.

Фото: Sony Pictures Animation

Фото: Sony Pictures Animation

Продолжение франшизы Sony Pictures Animation «Человек-паук: Паутина вселенных» за первый уикенд (8–11 июня) собрал в России 91 млн руб., обогнав как зарубежные фильмы, так и российские киноленты, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». В прокате фильм можно найти под видом «предсеансового обслуживания». Это означает, что кинотеатр продает посетителю билет на отечественную киноленту, но перед ее началом показывает в качестве «рекламы» или «трейлера» зарубежный фильм.

На втором месте по итогам уикенда расположился «Переводчик» Гая Ритчи, прокатчиком которого в России выступила «Вольга». Общие сборы фильма составили 155 млн руб., подсчитали в «Бюллетене». Тройку лидеров замыкает «Вызов»: несмотря на то что общие сборы фильма превысили 1,8 млрд руб., интерес спадает (в прокате с 20 апреля). За прошедший уикенд картина собрала 30 млн руб.

После начала военных действий на Украине крупнейшие голливудские правообладатели Universal, Disney, Sony, Warner и другие приостановили работу в РФ и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов. В результате многие кинотеатры ввели механизм «предсеансового обслуживания», а другие пытаются привлечь аудиторию новым контентом (см. “Ъ” от 27 марта). Участники рынка стали регулярно показывать мультфильмы японских и корейских режиссеров, проводить тематические фестивали кино, показывать новые китайские фильмы.

«Человек-паук: Паутина вселенных» — второй фильм франшизы Sony, его бюджет составил $150 млн. Лента стала самым кассовым мультфильмом Sony Pictures, собрав в мире около $390 млн за десять дней. В США сборы «Человека-паука» сейчас превышают $187 млн, в других странах — $88 млн.

Первый «Человек-паук: Нет пути домой» совместного производства Columbia Pictures Corporation, Marvel Studios Inc. и Sony Pictures Entertainment установил кассовый рекорд сборов в РФ в первый день в постковидный период (см. “Ъ” от 17 декабря 2021 года). Тогда, по данным Единой автоматизированной системы (ЕАИС), бокс-офис к 15 декабря составил 239 млн руб.

Мультипликация Sony достаточно быстро обогнала «официальную» четвертую часть «Джона Уика», говорит собеседник “Ъ” в отрасли: «Сборы фильма в первый день проката, по данным ЕАИС, составили всего 52 млн руб. У "Человека-паука" с таким стартом есть все шансы обогнать боевик и в общих сборах». Сейчас у «Джона Уика-4» они, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», составляют 874 млн руб.

С таким прогнозом, впрочем, не соглашается продюсер и издатель «Бюллетеня кинопрокатчика» Дмитрий Литвинов: «Фильм однозначно не сможет обогнать "Джона Уика-4", поскольку не демонстрируется в крупных федеральных сетях».

Успех «Человека-паука» связан с тем, что рекламные кампании фильмов, выходящих в легальном прокате, оказались слабее, чем эффект от новостей о выходе франшизы, полагает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Кроме того, «предсеансовое обслуживание» или пиратский показ начинают практиковать все больше кинотеатров, считает господин Литвинов.

«"Человек-паук" — это известная большая франшиза. Фильм обгоняет "Переводчика", потому что последний — достаточно специфичная картина Гая Ритчи про Афганистан, американских солдат. В России такие фильмы в прокате традиционно не пользуются особым успехом»,— считает господин Литвинов. Он уточняет, что «Переводчик» собирает в России кассу в первую очередь из-за популярности режиссера и по «наработке на сеанс» не может конкурировать с «Человеком-пауком», несмотря на неофициальный статус его проката.

Юлия Юрасова

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