МГИК лишил статуса кандидата в мэры Москвы всех самовыдвиженцев из-за непредоставления документов

Мосгоризбирком (МГИК) лишил статуса кандидата в мэры Москвы семь человек из-за непредоставления документов. Все они самовыдвиженцы. Остальные пять претендентов на пост мэра столицы — от партий — зарегистрированы в качестве кандидатов на выборы, передает «Интерфакс».

МГИК зарегистрировал в качестве кандидатов в мэры действующего главу города Сергея Собянина (выдвинут «Единой Россией»), вице-спикера Госдумы Бориса Чернышева (ЛДПР), вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), члена бюро московского горкома КПРФ, главу комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонида Зюганова и первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россиия—За правду» в Госдуме Дмитрия Гусева.

Зампред МГИК Дмитрий Реут в ходе заседания комиссии сообщил, что остальные семь претендентов на пост мэра не представили необходимый для регистрации перечень документов в установленный срок — до 18:00 7 июля.

Статус кандидатов в мэры Москвы утратили — самовыдвиженцы Насиб Гусейн оглы Гасанов, Жанна Горбачева, Александр Горлов, Иосиф Джагаев, Павел Новиков, Александр Тищенко и Сергей Залетин («Партия возрождения России»).

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. 10 июля МГИК утвердил смету расходов на выборы мэра столицы. В этом году они обойдутся бюджету вдвое дороже, чем в 2018-м. Впрочем, за пять лет произошли и существенные изменения в избирательном процессе, в частности голосование стало многодневным и появился дистанционный формат. Многодневное голосование повлекло за собой увеличение расходов на зарплаты членов избиркомов: если в 2018 году на оплату их труда было потрачено 380 млн руб., то в этом году запланировано уже 601,8 млн. В то же время МГИК намерен в 2,5 раза сократить свои канцелярские расходы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэр Москвы поднялся в цене».

Эрдни Кагалтынов