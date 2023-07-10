Мэр Москвы поднялся в цене

Мосгоризбирком (МГИК) в понедельник утвердил смету расходов на выборы мэра столицы. В этом году они обойдутся бюджету вдвое дороже, чем в 2018-м. Впрочем, за пять лет произошли и существенные изменения в избирательном процессе, в частности голосование стало многодневным и появился дистанционный формат. Многодневное голосование повлекло за собой увеличение расходов на зарплаты членов избиркомов: если в 2018 году на оплату их труда было потрачено 380 млн руб., то в этом году запланировано уже 601,8 млн. В то же время МГИК намерен в 2,5 раза сократить свои канцелярские расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

МГИК на заседании 10 июля утвердил смету расходов на предстоящие в сентябре выборы мэра Москвы. Они составят более 1,2 млрд руб., что вдвое больше, чем на предыдущих выборах-2018, на которые было выделено 572,4 млн руб.

Отметим, что за пять лет условия проведения выборов мэра столицы значительно изменились. Голосование теперь будет длиться три дня вместо одного, появилось дистанционное электронное голосование. Также на участках не будет привычных КОИБов: в Москве им на смену придут новые терминалы электронного голосования. Кроме того, к выборам-2023 число самих избирательных участков сокращено с 3,4 тыс. до 2 тыс.

Впервые сумма 1,2 млрд руб. на выборы мэра Москвы была заложена в городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, и уже тогда эксперты предположили, что голосование будет трехдневным, что повлечет и увеличение расходов, в первую очередь на зарплаты.

Действительно, в утвержденной смете на нижестоящие избиркомы выделено 1,1 млрд руб. (при 94 млн руб. на нужды самого МГИКа), из которых 556,1 млн руб.— на компенсацию и дополнительную оплату труда в ночные часы и выходные членам участковых комиссий, а 45,7 млн руб.— членам территориальных избиркомов (ТИК). В смете 2018 года по этой статье расходов было запланировано 357,9 млн и 22 млн руб. соответственно. Дополнительная оплата труда членов и работников МГИКа, судя по смете, обойдется в 72,6 млн руб. против 27,5 млн руб. в 2018 году. Существенно возрастет и сумма на приобретение «иных материальных ценностей» для ТИКов и УИКов — 1,5 млн руб. вместо 133 тыс. руб. в 2018 году.

В то же время заметно снизятся расходы на изготовление печатной продукции и канцелярию.

Если в 2018 году на печатные материалы потратили 16 млн руб., а на канцелярские расходы — 189 тыс. руб., то в 2023-м на это выделено 11,3 млн и 71,4 тыс. руб. соответственно.

При этом в смете нет данных о выделении ТИКам средств на бумагу для печати списков избирателей, на что в 2018 году было заложено почти 433 тыс. руб. Вероятно, это объясняется тем, что с 2022 года Москва использует электронный список избирателей.

На заседании 10 июля МГИК также зарегистрировал первого кандидата: им стал действующий мэр Сергей Собянин, который первым сдал документы и подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Всего же, по данным МГИКа, подписи муниципалов сдали только 5 из 12 выдвинувшихся кандидатов. Кроме господина Собянина это депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). Проверка документов и регистрация должны завершиться до 17 июля.

Елена Рожкова