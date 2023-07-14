В ярославском дептрансе рассказали, как будут ловить «зайцев» в общественном транспорте

Для проверки оплаты проезда в общественном транспорте Ярославля будут организованы группы из трех контролеров. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в региональном дептрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка билетов

Фото: департамент транспорта Ярославской области Проверка билетов

Фото: департамент транспорта Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», новые штрафы за неоплаченный проезд в Ярославле составят 2 тыс. руб., в других городах региона штраф останется прежним — 100 руб. Для проверки оплаты проезда в общественном транспорте будут привлекаться группы из трех контролеров, работающих в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». При проведении контрольного мероприятия они попросят пассажиров подтвердить оплату проезда.

«Если пассажир оплачивал проезд наличными денежными средствами, ему необходимо предъявить билет на бумажном носителе, выданный водителем. Если проезд был оплачен безналичным расчетом с помощью банковской карты, льготной транспортной карты, "Якарты", проездного билета долговременного пользования, пассажир предъявляет соответствующую карту. Программное обеспечение, установленное на оборудовании, используемом контролером, позволяет определить факт применения одного из указанных платежных инструментов»,— говорят в департаменте транспорта Ярославской области.

При отсутствии подтверждения об оплате пассажиру предложат заплатить или покинуть автобус на ближайшей остановке. При отказе будет вручен документ о штрафе.

«Должностные лица учреждения наделены правом рассмотрения дел об административных правонарушениях, а также правом вынесения постановления без составления протокола об административном правонарушении («на месте»), которое содержит необходимые реквизиты для оплаты штрафа»,— пояснили в дептрансе.

У пассажира, которому выписали штраф, есть возможность обжаловать его в суде.

«Право на судебную защиту закреплено в основном законе нашей страны - Конституции РФ, поэтому лицо, привлеченное к административной ответственности за неоплаченный проезд или провоз багажа, во всяком случае имеет право обратиться в суд с соответствующей жалобой в установленном законом порядке»,—добавили в областном департаменте транспорта.

Андрей Иванов