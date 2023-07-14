СМИ: экс-председатель Ростовского облсуда находится в реанимации после попытки суицида

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева попала в реанимацию после попытки покончить жизнь самоубийством, сообщает сайт 1rnd.ru со ссылкой на источник в системе здравоохранения региона. Адвокат Елены Золотаревой Максим Хырхырьян в разговоре с «Ъ» отказался от комментариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По данным источника 1rnd.ru, состояние пациентки крайне тяжелое. «Даже если ее жизнь будет спасена, женщина может остаться "овощем"»,— цитирует издание собеседника.

Вчера ВККС лишила Елену Золотареву статуса судьи в отставке и всех связанных с ним льгот.

Подробнее о возбуждении уголовного дела о коррупции в отношении Елены Золотаревой — в материале «Ъ».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону