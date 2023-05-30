Ростовских судей ждут в «Лефортово»

Получил продолжение скандал с коррупцией ростовских судей. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении председателя Ростовского областного суда в отставке Елены Золотаревой, действующего заместителя председателя облсуда Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Председатель СКР Александр Бастрыкин подозревает их в совершении преступлений коррупционной направленности. Так, у госпожи Золотаревой в деле могут быть семь эпизодов получения взяток.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В пятницу ВККС удовлетворила представления председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении судей Ростовской области. Теперь против Елены Золотаревой будет возбуждено дело по семи эпизодам взяточничества (четыре эпизода по ч. 6 ст. 290 и три по ч. 5 ст. 290 УК РФ). Татьяна Юрова может стать подозреваемой по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и получении взяток (два эпизода по ч. 6 ст. 290 и два по ч. 5 ст. 290 УК РФ). Георгия Бондаренко Следственный комитет намерен привлечь к ответственности также за посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Официально не сообщается, от кого, когда и за что судьи, предположительно, брали деньги. По данным источника “Ъ” в силовых структурах, в ходе слежки за фигурантами уголовных дел ФСБ установила, что за вознаграждения им изменяли меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей, выносились мягкие приговоры, а также нужные решения по гражданским делам.

Посредниками в получении незаконных вознаграждений от клиентов выступали адвокаты и сотрудники судебного управления, которое обеспечивает работу судов.

В апреле ВККС приняла отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Сообщалось, что она подала заявление об уходе по собственному желанию. За госпожой Золотаревой были сохранены звание судьи, льготы, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу. «Это почетная отставка, статуса она не лишена»,— подчеркивал собеседник “Ъ” в коллегии.

Елене Золотаревой 64 года, она окончила юрфак Ростовского государственного университета по специальности «Правоведение» и еще в начале 1980-х годов стала работать в прокуратуре, откуда затем и перешла в судебную систему. Ростовский облсуд она возглавила в 2015 году, а два года назад указом президента Владимира Путина госпожу Золотареву переназначили на очередной шестилетний срок.

Вслед за отставкой председателя Ростовского облсуда могут начаться аресты в судебной системе

Незадолго до отставки Елены Золотаревой сотрудники ФСБ, МВД и СКР провели обыски и выемки документов в рабочих кабинетах и домах трех десятков судей из Ростова и области. Тогда в Москву был привезен начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, по ходатайству ГСУ СКР Басманный райсуд арестовал его до 28 мая. Впоследствии мера пресечения была продлена на три месяца.

По данным “Ъ”, господину Рощевскому предлагали сотрудничать, но он отказался.

Следствие же, обосновывая продление ему ареста, указывало, что в уголовном деле — целый ряд неустановленных лиц из судейского сообщества, а сам фигурант (его взяли первым, потому что для этого не требовалось разрешения ВККС), учитывая его прежнюю работу в органах прокуратуры, а также председателем Родионово-Несветайского, Волгодонского и Кировского районных судов, может оказать давление на свидетелей, заявителей и своих сослуживцев по судебной системе.

Новые фигуранты, ростовские судьи, собираются обжаловать решения своих коллег, однако это только отсрочит начало их полноценного уголовного преследования, отметил источник “Ъ”, близкий к следствию.

Кристина Федичкина, Николай Сергеев