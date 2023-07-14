Во флагманском МЦФ Петербурга появился постамат с увеличенным количеством автоматических госуслуг

Во флагманском центре госуслуг в Василеостровском районе Санкт-Петербурга установили новый постамат с расширенным перечнем услуг, получаемых в автоматическом режиме, сообщила пресс-служба городского правительства. Машина может обслуживать посетителей по 36 позициям.

Постамат позволяет горожанам получить документы из специальной ячейки, набрав код, при этом он будет доступен в том числе в нерабочие часы МФЦ. В числе услуг — выписки из ЕГРН, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, свидетельства многодетной семьи, порубочных билетов, составление договора на недвижимость или транспорт, и выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

«Если услуга окажется востребованной, постаматы будут установлены и в других крупных МФЦ»,— отметили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что МФЦ Петербурга завершают переход с компьютеров iMac на отечественное оборудование.

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