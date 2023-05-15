МФЦ Петербурга завершают переход с компьютеров iMac на отечественное оборудование

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ) готовятся полностью перейти с компьютеров-моноблоков производства Apple на отечественные аналоги, рассказала «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по информатизации и связи. Сейчас в распоряжении ГКУ «МФЦ» остается чуть более 400 систем iMac.

Всего за 14 лет работы городских МФЦ для них было закуплено более 900 iMac на общую сумму в более чем $1,5 млн. Сегодня общее их количество по отношению к 2,8 тыс. находящихся на балансе организации компьютеров составляет около 15%. В ближайшее время все их планируется заменить на отечественные компьютеры «Гравитон» и других моделей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге сотрудники МФЦ оцифровали 100 тысяч карточек воинского учета.

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