Потребители потратили рекордные $12,7 млрд на ежегодной распродаже на Amazon Prime

Онлайн-продажи в ходе двухдневной акции, ежегодно проводимой компанией Amazon, достигли рекордных $12,7 млрд. Это на 6,1% больше, чем годом ранее. При этом первый день распродажи, 11 июля, стал рекордным по однодневным продажам за всю историю платформы, во второй день продажи составили $6,3 млрд.

Amazon Prime Day проводится ежегодно с 2015 года и длится двое суток. Принять участие в акции могут только подписчики сервиса Prime, который обходится клиентам в $139 в год, но взамен предоставляет скидки на доставку, стриминговый сервис и другие бонусы. Только в США у сервиса 167 млн клиентов.

За два дня по всему миру было продано более 375 млн товаров, годом ранее — более 300 млн. И, как отмечают в Amazon, в этом году подписчики сервиса сэкономили благодаря скидкам более $2,5 млрд. Во второй день ритейлер предлагал скидку 14% на электронику и 12% на игрушки и одежду, кроме того, были выгодные предложения на канцелярские товары, что в преддверии учебного года тоже вызвало энтузиазм покупателей.

Средняя сумма одного заказа выросла за год с $52,26 до $54,05. Наибольшим спросом, по данным Amazon, пользовались товары для дома, модная одежда и обувь, косметика, а также бытовая техника. Между тем, по прогнозам аналитической компании Adobe, общие продажи Amazon Prime Day должны были вырасти на 9,5% по сравнению с прошлым годом и составить $13,1 млрд.

Алена Миклашевская