В первый день распродажи на Amazon Prime в США потрачено $6,4 млрд

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Adobe, американцы потратили $6,4 млрд на покупки в первый день Amazon Prime Day. Это на 6% больше, чем в прошлом году, однако значительно хуже прогнозов той же Adobe. Аналитики компании предполагали, что траты в рамках распродажи окажутся на 9,5% больше прошлогодних.

В то же время исследовательская компания Numerator подсчитала, что средний размер чека в первый день распродажи составил $56,64, что на 7% больше, чем в прошлом году. А самыми продаваемыми категориями стали товары для дома и товары первой необходимости.

Amazon Prime Day проводится ежегодно с 2015 года и длится двое суток. Принять участие в акции могут только подписчики сервиса Prime, который обходится клиентам в $139 в год, но взамен предоставляет скидки на доставку, стриминговый сервис и другие бонусы. Только в США клиентами сервиса являются 167 млн человек.

По прогнозам Insider Intelligence, во всем мире участники распродажи потратят в этом году $12,9 млрд, что на 11% больше, чем в 2022 году.

Кирилл Сарханянц