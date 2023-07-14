Уральский электрохимический комбинат подтвердил гибель сотрудника при разгерметизации баллона

Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) сообщил о гибели слесаря при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана. Семье погибшего будет оказана помощь, сообщает пресс-служба УЭХК.

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Как сообщает предприятие, слесарь 1958 года рождения получил механическую травму, несовместимую с жизнью. «Вся необходимая помощь семье нашего товарища будет оказана в ближайшее время»,— отметили в пресс-службе.

Генеральный директор АО УЭХК Александр Дудин совместно с коллективом комбината и госкорпорации «Росатом» выразили свои соболезнования родным и близким погибшего. Ранее «Росатом», которому принадлежит УЭХК, говорил об одном пострадавшем. Про погибшего сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Сегодня, 14 июля, в цехе 53 УЭХК разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. Персонал цеха был эвакуирован, работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование. Их жизни и здоровью, как уверяло предприятие, ничего не угрожает.

Уральский электрохимический комбинат находится в городе Новоуральске (население 78 тыс. человек) в Свердловской области. Это в 40 км от Екатеринбурга.

Полина Мотызлевская