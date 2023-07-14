Обедненный гексафторид урана: что это, где применяется, насколько опасен

14 июля на Уральском электрохимическом комбинате в цехе 53 разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. Пострадал один человек, остальной персонал был эвакуирован. Что известно об обедненном гексафториде урана — в материале «Ъ».

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Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. ОГФУ относится к ядерным материалам и подлежит государственному учету и контролю.

В России ОГФУ образуется и хранится на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске, производственном объединении «Электрохимический завод» в Зеленогорске, Ангарском электролизном химическом комбинате и Сибирском химическом комбинате в Северске. Срок службы российских баллонов составляет 80 лет, импортных — неорганичен, однако у них со временем появляется риск утечки с возможностью ремонта.

Обедненный гексафторид урана применяется как вторичный источник урана для производства топлива для АЭС и фтора для неядерных направлений, например металлургии, химической промышленности. Согласно законам РФ, ОГФУ не является радиоактивным отходом и его разрешается импортировать на территорию страны. Кроме того, эксперты МАГАТЭ в 2001 году также признали ОГФУ энергетическим ресурсом, а не радиоактивным отходом.

При повреждении контейнера основную опасность представляет утечка гексафторида урана. При реакции с влагой воздуха он образует опасные для организма фтористоводородную кислоту и уранилфторид.

Известно несколько случаев разгерметизации.

В 1944 году в США при работах на экспериментальной установке для термодиффузии разорвался сварной шов на контейнере с природным гексафторидом урана. В атмосферу попало около 400 фунтов вещества. В результате два человека погибли, еще трое пострадали от вдыхания фтористоводородной кислоты и отравления ураном.

В 1978 году на складе в Портсмунте в газодиффузионной установке разгерметизировался контейнер, частично заполненный жидким гексафторидом урана. Пострадавших при аварии не было, распространение вещества было ограничено холодной погодой. Персонал объекта принял меры по сбору и отчистке гексафторида урана.

В 1986 году на установке компании Sequoyah Fuels в штате Оклахома в США произошла утечка гексафторида. В катастрофе погиб один человек от вдыхания фтористоводородной кислоты, еще 31 сотрудник подвергся воздействию газового облака.

25 августа 1984 года в Ла-Манше затонуло судно Mont-Louis. На его борту находилось 30 полных и 22 пустых контейнера с обедненным гексафторидом урана. Были найдены 30 баллонов с ОГФУ и 16 из 22 пустых. В одном из полных контейнеров была обнаружена течь в запорном клапане. Эксперты взяли 217 проб, провели 752 анализа и сделали 146 замеров уровней дозы на самих баллонах. В итоге они не обнаружили следов утечки каких-либо видов урана, фтора или фтороводородной кислоты.