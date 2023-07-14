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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:28

На Урале на комбинате по обогащению урана разгерметизировался баллон с опасным веществом

На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Свердловской области в цехе 53 разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. По информации «РИА Новости», один человек погиб, персонал цеха эвакуирован. На предприятии утверждают, что радиационная обстановка находится в норме, а погибших нет.

«Произошла разгерметизация резервуара с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. В результате механического воздействия погиб один человек»,— сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

«Росатом» не подтверждает информацию о погибшем. «Инцидент оперативно локализован, не создает рисков для населения. Проводится санитарная обработка помещения цеха. Остальные цеха работают в обычном режиме»,— говорится в сообщении госкорпорации (есть у «Ъ»).

Уральский электрохимический комбинат находится в городе Новоуральске (население 78 тыс. человек) в Свердловской области. Это в 40 км от Екатеринбурга.

Обедненный гексафторид урана — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека.

В официальной группе завода во «ВКонтакте» сообщается, что «ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка». Радиационная обстановка на комбинате и за его пределами в норме, опасности для жителей Новоуральска и персонала комбината нет. Причины инцидента устанавливаются, санитарная обработка помещения проводится.

Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев заявил, что какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует. Он призвал жителей города «не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры». «Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем»,— написал мэр города «ВКонтакте».

Главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров сообщил ТАСС, что инцидент носит локальный характер и не носит никакой угрозы для окружающей среды. «Инциденты такого типа периодически случаются на заводах топливного цикла, на западных заводах в этом году уже были утечки гексафторида»,— рассказал агентству эксперт.

УЭХК — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей атомных электростанций и других ядерных энергетических установок в ядерном топливе. В УЭХК сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции предприятия поставляется на экспорт.

Полина Мотызлевская

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