Глава ГУР Буданов: у нас есть близкие к Путину источники

Глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у украинской разведки есть источники информации, близкие к президенту России Владимиру Путину. В качестве примера он заявил, что знал о начале спецоперации еще до того, как о ней было объявлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

«У нас есть собственные источники. В ближайших кабинетах (к Путину), так скажем. Вот почему мы обычно знаем, что происходит»,— сказал господин Буданов в интервью Reuters.

Также Кирилл Буданов похвастался, что получал информацию о действиях ЧВК «Вагнер» во время мятежа и об общественной оценке происходящего.

Свое же ведомство он сравнил с израильским Моссадом, который отправляет убийц на поиски врагов. «Если вы спрашиваете о Моссаде как о знаменитом уничтожением врагов своего государства, то мы этим занимались и будем заниматься. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует»,— сказал Кирилл Буданов.

Ранее Кирилл Буданов уже говорил, что его ведомство «достало многих» публичных и медийных российских лиц.

Что происходит на 506-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».