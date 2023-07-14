Кремль не считает своей повесткой отстранение командующего 58-й армией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают ситуацию с отставкой командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова вопросом своей повестки. За комментариями он рекомендовал обратиться в Минобороны.

«Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о Минобороны, поэтому за комментариями рекомендуем туда обращаться»,— заявил господин Песков во время конф-колла. «Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня»,— добавил он.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») отреагировал на заявление командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова о его отстранении от службы после доклада о проблемах в армии. Депутат считает, что его слова были услышаны и что будут приниматься меры.

Об отстранении Ивана Попова стало известно 12 июля, когда его аудиосообщение опубликовал депутат Госдумы и экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа Андрей Гурулев («Единая Россия»). В этом сообщении господин Попов говорил, что был отстранен от командования из-за доклада о проблемах на Запорожском фронте. Первый вице-спикер Совета федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что обращение генерал-майора было непубличным, а господин Гурулев сделал из него «политическое шоу». При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что слова генерала были услышаны и в армии будут приниматься меры.