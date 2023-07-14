В Екатеринбурге открылись V Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) состоялось торжественное открытие V Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений с темой «История Императорского Дома Романовых в музейно-выставочном пространстве страны». Они будут проходить в Екатеринбурге и Алапаевске по 18 июля в рамках международного фестиваля «Царские дни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное открытие V Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений

Фото: Василиса Алексеева Торжественное открытие V Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений

Фото: Василиса Алексеева

В церемонии открытия приняли участие председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Павел Креков, областной министр культуры Светлана Учайкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, гендиректор краеведческого музея имени Клера Александр Емельянов.

Госпожа Бабушкина назвала V Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения уникальной возможностью для знакомства с историческими, аналитическими материалами и документами. «Екатеринбург связан с самой трагической страницей в истории Императорского Дома Романовых. Уральцы делают все возможное для того, чтобы сохранить историческую память. Свердловская область включена в «Императорский маршрут». Более 7 тыс. туристов посетили расположенные на территории нашего региона объекты, связанные с историей Императорского Дома Романовых»,— отметила она.

Первый день начался с пленарного заседания, где прозвучат доклады о Романовской теме в музейных проектах, о возрождении традиций, заложенных Великой Княгиней Елизаветой Федоровной в деятельности Российского Общества Красного Креста и другие.

По программе V Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений, 15 июля состоится открытие стендовой выставки «Святитель Лука — врач, педагог, пастырь», которую организовал фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Заключительный день работы чтений пройдет 18 июля в Алапаевске в музеи памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа». Во время министр культуры Светлана Учайкина вручила музею сертификат на 5 млн руб. на укрепление материально-технической базы.

После пленарного заседания состоится торжественное открытие новой постоянной экспозиции «Дом Романовых и Урал», которая станет еще одним этапом осмысления влияния династии на уральский регион.

Василиса Алексеева