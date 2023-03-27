Свердловский краеведческий музей летом планирует открыть проект «Дом Романовых и Урал»

Выставочный проект «Дом Романовых и Урал» к середине лета планируется открыть в Свердловском областном краеведческом музее имени Клера, сообщил на пресс-конференции генеральный директор музея Александр Емельянов. «Мы создаем практически новую экспозицию, посвященную участию Дома Романовых в создании уральской горнозаводской цивилизации, в событиях XIX-XX веков, в трагической истории, связанной с гибелью царской семьи в Екатеринбурге»,— рассказал он. По его словам, проект будет реализован к Царским дням, которые проходят в середине лета — в годовщину гибели царской семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей истории и археологии Урала (Свердловский областной краеведческий музей). Экспозиция «Зал памяти Романовых»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей истории и археологии Урала (Свердловский областной краеведческий музей). Экспозиция «Зал памяти Романовых»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Семья российского императора Николая II, который в марте 1917 года отрёкся от престола, и ее прислуга были расстреляны в полуподвальном помещении дома инженера Ипатьева (на его месте построен Храм-на-крови) в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. На следующий день в районе Алапаевска были расстреляны другие члены Дома Романовых, включая великую княгиню Елизавету Федоровну.

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Анастасия Таначева