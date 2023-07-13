Арина Соболенко срезалась на арабском

Полуфинал Wimbledon между белоруской Ариной Соболенко и туниской Унс Джабир, ставший украшением турнира, завершился победой африканской теннисистки, которая выиграла в трех партиях, сумев спастись в труднейшей ситуации. Таким образом, Соболенко упустила шанс обойти в мировом рейтинге первую ракетку мира Игу Швёнтек, а Джабир второй год подряд сыграет в финале лондонского мейджора. Там ее соперницей будет чешка Маркета Вондроушова, переигравшая в двух сетах украинку Элину Свитолину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая ракетка Африки Унс Джабир сыграет в финале Wimbledon второй раз подряд, что за последние четыре года больше не удавалось никому

Фото: Dylan Martinez, Reuters Первая ракетка Африки Унс Джабир сыграет в финале Wimbledon второй раз подряд, что за последние четыре года больше не удавалось никому

Фото: Dylan Martinez, Reuters

Встреча Арины Соболенко с Унс Джабир, продолжавшаяся на Центральном корте почти два с половиной часа, стала лучшим матчем женского турнира. И не только по причине внезапного перелома, удавшегося тунисской теннисистке в середине второй партии, когда все, казалось, было решено. Тех, кто любит и понимает теннис, не могла не восхищать сама эстетика этого противостояния между физической силой и игровым интеллектом — качеством, которое зачастую не бросается в глаза столь откровенно, как мощь, но от этого не становится менее эффективным козырем.

Для Соболенко в данном случае стоял на кону не только выход в финал Wimbledon, где прежде ей играть не доводилось. Победой над Джабир она еще и гарантировала бы себе титул первой ракетки мира, обгоняя в рейтинге Игу Швёнтек.

По большому счету это было бы вполне закономерно. Нынешний сезон складывается для польки не столь успешно, как для белоруски, которая по очкам, набранным с начала года, опережает Швёнтек весьма значительно — на 770 баллов. Чтобы повторить успех своей соотечественницы Виктории Азаренко, которая впервые возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) в конце января 2012 года и продержалась на вершине в общей сложности 51 неделю, Соболенко требовалось сделать последний шаг, и у нее вроде бы были все шансы. Счет личных встреч с Джабир был 3:1 в пользу белоруски, которая в том числе оказалась сильнее два года назад на Wimbledon на стадии четвертьфинала. К тому же во вторник туниска, остановившая в трех сетах прошлогоднюю чемпионку Eлену Рыбакину, оставила на корте гораздо больше сил и эмоций, чем Соболенко, сравнительно легко справившаяся с американкой Мэдисон Кис.

Из всех ключевых статистических показателей перед началом полуфинала Джабир имела преимущество только в одном, выиграв на первой подаче в пяти предыдущих матчах 81% процент очков.

Но это не помогло ей ни на тай-брейке первой партии, ни в первой половине второго сета, по ходу которого Соболенко вела 4:2. На лице лучшей в истории арабской теннисистки читалось откровенное разочарование, и создавалось впечатление, что она бегает по задней линии уже еле-еле, с трудом переводя дыхание между розыгрышами. Но в седьмом гейме Джабир удалось удержать свою подачу, а в восьмом Соболенко не реализовала возможность снова уйти в отрыв, дважды имея «больше». А потом минчанка куда-то заторопилась, и психологическое преимущество перешло к ее сопернице, которая только этого и ждала. Не самая атлетичная теннисистка, уступающая своей оппонентке в росте 15 см, внезапно расцвела. Чередуя атаки с контратаками, Джабир своей достаточно простой, но мудрой и результативной игрой так и не позволила Соболенко вернуть себе душевное спокойствие, без которого действующая чемпионка Australian Open превращается в самую заурядную теннисистку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина Соболенко в матче против Унс Джабир

Фото: Dylan Martinez, Reuters Арина Соболенко в матче против Унс Джабир

Фото: Dylan Martinez, Reuters

Нельзя сказать, что третий сет белоруска отдала Джабир практически без борьбы, как это случилось с Рыбакиной. Но шестой гейм, в котором было разыграно 14 очков, оказался ключевым. Джабир сделала брейк, а в двух последних геймах на своей подаче уступила лишь три мяча. Соболенко не помогли ни 10 эйсов, ни 39 очков, выигранных ударами навылет. Ее усилия перечеркнули 45 невынужденных ошибок и стойкость соперницы, которая год спустя вернулась в финал Wimbledon и имеет все основания стать первой арабской чемпионкой турнира Большого шлема.

Там она встретится с чешской левшой Маркетой Вондроушовой, переигравшей в двух партиях украинку Элину Свитолину, которая была предельно измотана двумя трехсетовыми марафонами против Виктории Азаренко и Иги Швёнтек. Впрочем, давать однозначные прогнозы тут довольно опасно. Дело в том, что Вондроушова, 42-я ракетка мира и первая несеяная финалистка Wimbledon в период Открытый эры (с 1968 года), имеет с Джабир равный баланс встреч — 3:3 — и в этом году дважды вышла в них победительницей.

Евгений Федяков