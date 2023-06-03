С видом на стабильность

Снятие неопределенности из-за президентских выборов в Турции привело к росту спроса россиян на недвижимость в стране на 20–50% за неделю. Активизировались покупатели с высокими бюджетами, рассчитывающие на паспорт в обмен на инвестиции. Учитывая ограниченное число доступных россиянам для покупки жилья стран, спрос на недвижимость в Турции должен быть устойчивым, считают консультанты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На неделе после выборов президента Турции число запросов на приобретение в стране недвижимости со стороны россиян выросло на 50% неделя к неделе. Такие данные приводит главный редактор Prian.ru Филипп Березин, объясняя активность в том числе реализацией отложенного спроса. В Tranio заметили увеличение числа новых заявок на 20% за неделю. «Менеджеры видят и усиление активности действующих клиентов — на просмотр объектов возвращаются покупатели, ранее приостановившие подбор»,— говорит исполнительный директор Tranio Михаил Буланов. Основатель Nevestate Екатерина Никитина говорит, что многие клиенты компании заняли выжидательную позицию за пару месяцев до выборов, а сейчас видна реализация отложенного спроса.

Турция — одно из наиболее востребованных зарубежных направлений для покупки недвижимости у россиян, но весной этого года их активность снизилась. По данным местных властей, в апреле соотечественники приобрели в Турции 817 объектов жилой недвижимости в стране, что на 30% меньше, чем в марте, и на 29% меньше, чем в апреле 2022 года.

Следить за выборами в Турции покупатели недвижимости стали из-за заявлений кандидатов, которые напрямую затрагивали их интересы, считает Михаил Буланов. «Кемаль Кылычдароглу говорил о планах прекратить выдачу паспортов Турции для иностранных инвесторов»,— вспоминает он. Кроме того, добавляет эксперт, смутить могли планы кандидата поддержать санкции в отношении России. Ситуация с выборами в Турции оставляла некий момент неопределенности, соглашается партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева.

Господин Буланов отмечает рост спроса высокобюджетных клиентов: медианный бюджет заявок за неделю вырос на 48%, до €145 тыс. за лот, и стало больше интересантов на приобретение недвижимости в Стамбуле с чеком €390–465 тыс. Эксперт напоминает, что для участия в паспортной программе подходят объекты от $400 тыс. «Стало больше уверенности в том, что она сохранится»,— замечает Михаил Буланов. Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина говорит, что недвижимость в Турции сейчас приобретают две категории покупателей: планирующие участвовать в паспортной программе и ищущие курортную недвижимость для семьи. Филипп Березин наиболее востребованными направлениями называет Мерсин, Аланию и Анталью. «Мерсин в прошлом году был не так популярен, а текущий интерес обусловлен ростом цен в других курортных провинциях»,— поясняет он. В Tranio также отмечают рост спроса на Мерсин, где сделки в среднем заключаются по €98 тыс. за лот. У покупателей массового сегмента, по словам Михаила Буланова, также востребована провинция Мугла.

Несмотря на оживление, спрос на недвижимость в Турции остается в два раза ниже прошлогоднего уровня, уточняет господин Березин, «но прошлый год был аномальным». Направление тогда получило импульс за счет новых ограничений для россиян в Европе, вспоминает Екатерина Никитина. По словам Филиппа Березина, в этом году наиболее выраженное снижение по активности произошло в сегменте объектов стоимостью €50–100 тыс. за лот, покупатели с относительно небольшим бюджетом сейчас чаще смотрят варианты в Грузии и Египте.

Как считает господин Березин, летом спрос на недвижимость в Турции будет устойчивым. Хотя на рынок продолжает влиять внешняя конъюнктура. «Если ситуация будет ухудшаться, в моменте рост может быть огромным, как, например, прошлой осенью»,— добавляет он. Екатерина Никитина также рассчитывает на хорошие продажи, отмечая, что число других доступных для россиян локаций ограниченно. В числе иных популярных направлений она выделяет ОАЭ, Таиланд и Бали, а также видит рост интереса к Оману, Бахрейну, Катару и Саудовской Аравии.

Александра Мерцалова