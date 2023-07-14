«Ведомости»: власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из бизнеса в РФ

Российские власти сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить иностранцам для выхода из бизнеса в России, сообщают «Ведомости». В списке 10 пунктов, и новые правила призваны усложнить иностранцам процесс ухода.

Как уточняет газета, эти пункты перечислены в решении подкомиссии правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, принятом 7 июля. Часть правил уже действуют, но есть и новые, которые пока не применялись. В их числе:

покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет; если такое соглашение подписано, бывший владелец должен заплатить за возврат ему бизнеса рыночную цену, причем оценивать будут в том числе экономическую выгоду для действующего собственника;

покупатель обязан разместить на организованных торгах до 20% акций ПАО, которое он приобретает: начать процедуру листинга надо в течение года после сделки, завершить выход на биржу — в течение трех лет (как уточнил источник «Ведомостей», речь идет об SPO уже получивших публичный статус компаний, у которых лишь небольшая доля акций находится в свободном обращении, и это требование затронет только на новые сделки).

По словам собеседника издания, власти считают, что проводить листинг сравнительно мелких компаний нет смысла, поэтому подразумевались исключительно ПАО. Все оставшиеся требования уже так или иначе действовали при одобрении властями сделок.

Представитель Минфина подтвердил, что подкомиссия утвердила подходы, которые будут учитывать при согласовании продажи иностранцами российского бизнеса, но подробности не привел.

Как выяснил «Ъ», новые требования о согласовании сделок компаний, находящихся под контролем лиц из недружественных государств, помешали провести сделку внутри российского рынка. Речь шла о купле-продаже нескольких объектов недвижимости между юрлицами, которые, по данным «Ъ», по сути, относятся к одному холдингу — СУЭК (там связь отрицают).

Подробности — в материале «Ъ» «И не враг, а не просто так».

Лаура Кеффер