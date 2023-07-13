Bild раскрыла детали плана НАТО на случай нападения России

Оборонный план НАТО, разработанный на случай нападения со стороны России, содержит 4,4 тыс. страниц. Об этом сообщила немецкая Bild со ссылкой на источники. Издание раскрыло и другие подробности оборонного плана.

Согласно обнародованным деталям плана, главнокомандующий силами НАТО сможет принимать часть решений самостоятельно, без дополнительных консультаций с альянсом. Некоторые страны альянса возьмут на себя защиту стран восточного фланга: так, Германия будет отвечать за Литву, Великобритания — за Эстонию, а Канада — за Латвию.

Германия в этом плане фигурирует как важнейший логистический узел сил НАТО — для этого альянс откроет в немецком Висбадене второй штаб сухопутных сил альянса (первый находится в Измире, Турция).

Кроме того, согласно этому плану, альянс увеличит защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры; усилит подразделения, оснащенные тяжелыми вооружениями, и системы ПВО, а также нарастит запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем.

11 июля на саммите в Вильнюсе страны НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных в составе союзнических войск на восточном фланге альянса. Предполагается, что эти войска будут готовы к развертыванию менее чем за 30 дней. Кроме того, страны НАТО должны увеличить оборонные закупки: на них будет уходить как минимум 2% ВВП.

Анастасия Ларина