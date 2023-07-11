Страны НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса. По его словам, страны НАТО также значительно увеличат оборонные закупки и будут тратить на оборону как минимум 2% от ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Одиннадцать союзников достигают или превышают двухпроцентный ориентир… Мы ожидаем, что в следующем году это число существенно возрастет. Сегодня союзники взяли на себя твердое обязательство ежегодно инвестировать в оборону не менее 2% ВВП»,— сказал господин Столтенберг журналистам в Вильнюсе (цитата по AFP).

По его словам, в 2023 году расходы европейских союзников и Канады на оборону вырастут на 8,3%. Йенс Столтенберг добавил, что это самый большой рост расходов на оборону за последние десять лет.

«Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны для того, чтобы бороться с двумя главными угрозами — Россией и терроризмом»,— сказал господин Столтенберг. Он добавил, что «в соответствии с новыми планами 300 тыс. войск будут находиться в высокой степени готовности».