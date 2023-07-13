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Коммерсантъ FM
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ФСБ: трансгендер и ЛГБТ-активист задержан за госизмену из-за финансирования ВСУ

Трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области задержали по делу о госизмене из-за финансирования ВСУ. Об этом сообщила ФСБ. Задержанный работал волонтером в «ОВД-Инфо» (признан в РФ иностранным агентом).

«Установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо", признанного в РФ иностранным агентом, администратор тематического антироссийского информационного ресурса осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ»,— сообщила спецслужба (цитата по ТАСС).

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (госизмена). «ОВД-Инфо» пока никак не комментировал информацию. Неизвестно, признал ли задержанный вину.

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