ФСБ: трансгендер и ЛГБТ-активист задержан за госизмену из-за финансирования ВСУ

Трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области задержали по делу о госизмене из-за финансирования ВСУ. Об этом сообщила ФСБ. Задержанный работал волонтером в «ОВД-Инфо» (признан в РФ иностранным агентом).

«Установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо", признанного в РФ иностранным агентом, администратор тематического антироссийского информационного ресурса осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ»,— сообщила спецслужба (цитата по ТАСС).

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (госизмена). «ОВД-Инфо» пока никак не комментировал информацию. Неизвестно, признал ли задержанный вину.