Теннисистка Жабер обыграла Соболенко и второй раз подряд вышла в финал Wimbledon

Представительница Туниса Онс Жабер обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко в полуфинале Wimbledon в Лондоне. Игра длилась 2 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 в пользу Жабер.

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На счету Онс Жабер два эйса, три реализованных брейк-пойнта из десяти, три двойные ошибки. Арина Соболенко десять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок, реализовала один брейк-пойнт из трех.

Wimbledon продлится до 16 июля. Призовой фонд — $56,3 млн. В финале Онс Жабер сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, которая сегодня обыграла украинку Элину Свитолину. В 2022-м Онс Жабер также прошла в финал Wimbledon, однако проиграла в финальном матче.