Чешская теннисистка Вондроушова победила украинку Свитолину и вышла в финал Wimbledon

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила украинку Элину Свитолину в полуфинальном матче Wimbledon в Лондоне со счетом 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час 14 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Маркета Вондроушова Фото: Reuters / Andrew Couldridge Элина Свитолина Фото: Reuters / Dylan Martinez Следующая фотография 1 / 2 Маркета Вондроушова Фото: Reuters / Andrew Couldridge Элина Свитолина Фото: Reuters / Dylan Martinez

Маркета Вондроушова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати. Элина Свитолина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовала три брейк-пойнта из шести.

24-летняя Вондроушова занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 28-летняя Свитолина находится на 76-й строчке, в 2017 году занимала 3-ю.

Wimbledon продлится до 16 июля. Призовой фонд — $56,3 млн. В финале Маркета Вондроушова сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и Онс Жабер из Туниса.