Пользователи Xbox смогут записывать голосовые чаты и жаловаться на неподобающее поведение

Американская корпорация Microsoft тестирует новую функцию, которая разрешит пользователям консолей Xbox записывать голосовые чаты и при необходимости жаловаться на токсичное поведение. В компании считают, что это поможет повысить комфорт геймеров в многопользовательских играх, где высок соревновательный элемент.

Возможность будет доступна на консолях Xbox One и Xbox Series X|S и позволит записывать минутные отрывки разговоров, если они нарушают правила поведения, закрепленные в документах Microsoft. Пользователи смогут записать разговор, но пожаловаться позже, не отвлекаясь от геймплея. Запись будет храниться на устройстве в течение игровых суток, после чего удалится. В Microsoft сообщили, что функция будет работать в тысячах многопользовательских игр с возможностью голосового общения. Записи будут рассматриваться в случае необходимости блокировки аккаунтов геймеров с неподобающим поведением.

Евгений Федуненко