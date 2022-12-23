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Коммерсантъ FM
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За свет заплатят по уму

Умные электросчетчики станут обязательными для малого бизнеса через два года

Минэнерго разрешило самым мелким коммерческим потребителям электроэнергии не ставить умные электросчетчики еще два года из-за дефицита приборов учета на фоне санкций. Переход на умный учет начнется в 2025 году и продлится три года, что необходимо для более точного расчета объемов потребления и цен на электроэнергию, уверяют в министерстве. Расходы на замену старых счетчиков, по оценкам экспертов, могут превысить 1 млрд руб. Однако эффекты будут ничтожны, считает бизнес, указывая на слишком маленькую долю мелких потребителей.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минэнерго согласилось отложить перевод самых мелких небытовых потребителей электроэнергии на умные электросчетчики до 2025 года. Министерство изначально хотело запустить реформу в 2023 году, но энергетики убедили чиновников, что из-за дефицита импортных комплектующих на фоне санкций возникнут проблемы с поставками приборов учета. Обновленный проект постановления Минэнерго опубликован на regulation.gov.ru. Документ, по данным “Ъ”, прошел обсуждения в рамках рабочей группы по «регуляторной гильотине».

Речь о так называемых малых точках поставки — это объекты на электросетях низкого и среднего напряжения (менее 10 кВ), к которым могут относиться, например, предприятия малого бизнеса. Сейчас потребление в таких «малых точках» учитывается простыми интегральными счетчиками, что «создает условия для непрозрачности формирования объемов потребления», говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Минэнерго возмущает рост числа «малых точек» поставки: в начале 2019 года их было 9,4 тыс. а к ноябрю текущего года стало уже 16 тыс. Прирост объемов потребления по ним за три года — 44%, говорится в пояснительной записке, но не указывается точный объем их потребления в натуральном выражении или хотя бы доля в общем потреблении в РФ. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

Министерство хочет, чтобы за три года — к 2028 году — на всех «малых точках» поставки обычные счетчики заменили на интеллектуальные с почасовым учетом и онлайн-передачей показателей. Это необходимо «для обеспечения корректности результатов коммерческого учета, влияющих на финансовые показатели деятельности всех субъектов энергорынка».

«Вопрос не настолько значим, чтобы форсировать его решение,— считают в "Сообществе потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей электроэнергии).— Траты компаний на обновление и содержание учета "малых точек" будут немалыми, но напрасными, поскольку эффекты в части повышения точности расчетов ничтожны, при этом аналогичные системы учета со временем будут продублированы на стороне сетей и сбытовых компаний, а затраты включены в тариф для потребителей».

Счетчик для «малых точек» стоит 27–90 тыс. руб., оценивают в ассоциации «Инсист Энерго». Стоимость эксплуатации счетчика и услуг связи — 1,32 тыс. руб. в год. Таким образом, общие затраты рынка на замену 16 тыс. обычных приборов могут составить от 0,43 млрд руб. до 1,4 млрд руб., а расходы на их обслуживание — более 21 млн руб. При этом источник “Ъ” на рынке указывает, что при замене счетчика, как правило, требуется менять измерительные трансформаторы, коммутационные аппараты и иное оборудование. Кроме того, владелец счетчика должен поддерживать непрерывную работу каналов связи, что также требует затрат на персонал.

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний заявили “Ъ”, что имели с Минэнерго ряд разногласий, которые «урегулировали при условии, что будут подробно проработаны вопросы участия в оптовом энергорынке с новым подходом к организации измерений без метрологии». Текущая редакция проекта постановления предполагает, что мелкий потребитель, устанавливая новый счетчик, будет освобожден от обязательств по метрологической поверке (проводится раз в 16 лет, говорит один из собеседников “Ъ”). Судя по отзыву ассоциации, который опубликован в Telegram-канале «СоветБезРынка», энергосбытовые компании были против освобождения, поскольку оно «предоставляет заинтересованным лицам возможность получить статус субъекта оптового энергорынка».

Полина Смертина

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