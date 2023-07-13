СКР ходатайствует об аресте замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о взятке

Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Источники в СКР подтвердили «Ъ» эту информацию, сообщив, что речь идет о преступлении коррупционного характера, но не конкретизируя суть вменяемого высокопоставленному чиновнику деяния. Собеседник «Ъ» в правительстве уточнил, что господин Паршин был взят с поличным при получении взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Паршин

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Максим Паршин

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«В связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам»,— сообщили «Ъ» в Минцифры.

«Ъ» попробовал дозвониться господину Паршину, но телефон оказался недоступен.

Александр Александров, Никита Королев