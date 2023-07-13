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Коммерсантъ FM
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Суд в Дагестане заочно признал виновным в двойном убийстве местного жителя, трижды оправданного присяжными

Верховный суд (ВС) Дагестана заочно признал местного жителя Султана Магомедшапиева виновным в двойном убийстве, совершенном в 2013 году. До этого его трижды оправдывали присяжные, теперь суд решил, что подсудимый должен провести 24 года в колонии строгого режима.

Как сообщал «Ъ», уроженец селения Сергокала, трижды ранее судимый Султан Магомедшапиев в октябре 2013 года в придорожном кафе «Хан» в селе Первомайское Каякентского района республики напросился в компанию к своим знакомым. Спустя некоторое время один из мужчин попросил его уйти, тогда Магомедшапиев из самодельного пистолета в упор застрелил двух человек и попытался выстрелить в третьего. Однако пистолет дал осечку, и убийца был задержан очевидцами преступления. В полиции Магомедшапиев назвался чужим именем и предъявил не свой паспорт, и лишь проведенная дактилоскопическая экспертиза позволила выявить рецидивиста по базе данных.

Дело об убийстве в кафе трижды рассматривалось судом с участием присяжных — в 2015, 2017 и 2020 годах. И каждый раз присяжные оправдывали подсудимого, считая его непричастным к совершению преступлений. Все три приговора были отменены вышестоящей инстанцией.

Уже находясь в махачкалинском СИЗО, Магомедшапиев стал участником еще одного преступления. Как писал «Ъ», начальник изолятора Дауд Давыдов, младшие инспекторы дежурной службы Махач Вакилов и Абдула Мирзаев вступили в сговор с Султаном Магомедшапиевым и Рустамом Рустамовым и вымогали 3,2 млн руб. еще у одного арестанта.

Сотрудники УФСИН и Рустамов получили длительные сроки, а Магомедшапиев, оправданный в третий раз присяжными, вышел на свободу и пустился в бега. Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, силовики предполагают, что он скрывается на территории Украины.

Дело находящегося в розыске подсудимого в этот раз было рассмотрено судьей единолично, сообщила «Ъ» руководитель пресс-службы ВС Зарема Мамаева. Судья Мухтар Курбанов признал Магомедшапиева виновным по трем статьям УК РФ и приговорил к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год пять месяцев и штрафом в размере 80 тыс. руб.

Юлия Рыбина, Махачкала

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