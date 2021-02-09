Погорели на работе

В Дагестане завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали руководители и сотрудники махачкалинского СИЗО, а также один из осужденных, ставший их сообщником. Им было предъявлено обвинение во взяточничестве, вымогательстве, превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Среди тех, кто предстанет перед судом,— экс-начальник СИЗО-1 Дауд Давыдов, его заместитель Гасан Шихшаев, младшие инспекторы дежурной службы Махач Вакилов и Абдула Мирзаев, а также осужденный Рустам Рустамов.

Начальник махачкалинского СИЗО Дауд Давыдов стал одним из офицеров УФСИН, которых силовики задержали в ноябре 2019 года. В той группе оказались даже бывший и действующий заместители руководителя управления и четверо начальников колоний.

Одним из преступлений, выявленных следователями в СИЗО-1, стало вымогательство взятки у бывшего следователя СКР, который сам обвинялся в незаконном лишении свободы и превышении должностных полномочий.

Арестант находился в изоляторе с декабря 2015 до июня 2019 года. Начальник СИЗО Давыдов вместе со своими подчиненными Вакиловым и Мирзаевым неоднократно «применяли физическое насилие» в отношении своей жертвы, вымогая взятки у супруги арестованного. В общей сложности она вынуждена была передать им 150 тыс. руб., чтобы они прекратили издеваться над ее мужем.

Другого арестанта эта троица принудила переоформить на подставное лицо право собственности на находящийся в Московской области земельный участок, строения на нем и квартиру. Общая стоимость этого имущества превысила 5 млн руб.

Начальнику СИЗО и его заместителю Гасану Шихшаеву следователи инкриминировали и мошенничество с использованием служебного положения. В ноябре 2017 года они, не выполнив в полном объеме работы по очистке системы канализации изолятора, похитили предназначенные для их оплаты 1 млн руб.

Еще одна взятка датируется ноябрем 2018 года — тогда господин Давыдов через посредника получил от местного жителя 300 тыс. руб. за улучшение условий содержания под стражей его отца.

О деталях этого преступления стало известно из материалов, оглашенных в суде при избрании Дауду Давыдову меры пресечения в ноябре 2019-го. Как выяснилось, в основу обвинения легли показания Ахмеда Далгатова, оказавшегося под следствием за мошенничество в особо крупном размере. Он якобы пожаловался на условия содержания в изоляторе своему сокамернику Нигматулаеву (по утверждению Далгатова, у него не было даже матраса и подушки), и тот предложил свое посредничество в передаче взятки начальнику СИЗО.

После перевода 300 тыс. руб. на карту жены Нигматулаева и матрас, и подушку, рассказал Далгатов, ему принесли.

А в феврале 2019 года Давыдов, Вакилов и Мирзаев вступили в сговор с двумя осужденными, Магомедшапиевым и Рустамовым, и совершили вымогательство у еще одного арестанта — сумма их добычи составила на этот раз 3,2 млн руб.

Рустамов предстанет перед судом вместе с сотрудниками УФСИН, а вот обвинявшийся в убийстве Султан Магомедшапиев, сообщили “Ъ” в республиканском управлении СКР, был позднее оправдан присяжными и, выйдя на свободу, пустился в бега.

В букете статей Уголовного кодекса, собранных фигурантами дела,— ч. 2 ст. 35, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Рассмотрением дела по существу займется Кировский районный суд Махачкалы.

Юлия Рыбина, Махачкала