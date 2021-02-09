09 февраля, вторник
Войти в профиль
Страна

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Экс-начальник дагестанского СИЗО-1 Дауд Давыдов

Фото: УФСИН России по Республике Дагестан

Погорели на работе

Сотрудники махачкалинского СИЗО пойдут под суд вместе со своим подопечным

от

В Дагестане завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали руководители и сотрудники махачкалинского СИЗО, а также один из осужденных, ставший их сообщником. Им было предъявлено обвинение во взяточничестве, вымогательстве, превышении должностных полномочий и мошенничестве.


Среди тех, кто предстанет перед судом,— экс-начальник СИЗО-1 Дауд Давыдов, его заместитель Гасан Шихшаев, младшие инспекторы дежурной службы Махач Вакилов и Абдула Мирзаев, а также осужденный Рустам Рустамов.

Начальник махачкалинского СИЗО Дауд Давыдов стал одним из офицеров УФСИН, которых силовики задержали в ноябре 2019 года. В той группе оказались даже бывший и действующий заместители руководителя управления и четверо начальников колоний.

Одним из преступлений, выявленных следователями в СИЗО-1, стало вымогательство взятки у бывшего следователя СКР, который сам обвинялся в незаконном лишении свободы и превышении должностных полномочий.

Арестант находился в изоляторе с декабря 2015 до июня 2019 года. Начальник СИЗО Давыдов вместе со своими подчиненными Вакиловым и Мирзаевым неоднократно «применяли физическое насилие» в отношении своей жертвы, вымогая взятки у супруги арестованного. В общей сложности она вынуждена была передать им 150 тыс. руб., чтобы они прекратили издеваться над ее мужем.

Другого арестанта эта троица принудила переоформить на подставное лицо право собственности на находящийся в Московской области земельный участок, строения на нем и квартиру. Общая стоимость этого имущества превысила 5 млн руб.

Начальнику СИЗО и его заместителю Гасану Шихшаеву следователи инкриминировали и мошенничество с использованием служебного положения. В ноябре 2017 года они, не выполнив в полном объеме работы по очистке системы канализации изолятора, похитили предназначенные для их оплаты 1 млн руб.

Еще одна взятка датируется ноябрем 2018 года — тогда господин Давыдов через посредника получил от местного жителя 300 тыс. руб. за улучшение условий содержания под стражей его отца.

О деталях этого преступления стало известно из материалов, оглашенных в суде при избрании Дауду Давыдову меры пресечения в ноябре 2019-го. Как выяснилось, в основу обвинения легли показания Ахмеда Далгатова, оказавшегося под следствием за мошенничество в особо крупном размере. Он якобы пожаловался на условия содержания в изоляторе своему сокамернику Нигматулаеву (по утверждению Далгатова, у него не было даже матраса и подушки), и тот предложил свое посредничество в передаче взятки начальнику СИЗО.

После перевода 300 тыс. руб. на карту жены Нигматулаева и матрас, и подушку, рассказал Далгатов, ему принесли.

А в феврале 2019 года Давыдов, Вакилов и Мирзаев вступили в сговор с двумя осужденными, Магомедшапиевым и Рустамовым, и совершили вымогательство у еще одного арестанта — сумма их добычи составила на этот раз 3,2 млн руб.

Рустамов предстанет перед судом вместе с сотрудниками УФСИН, а вот обвинявшийся в убийстве Султан Магомедшапиев, сообщили “Ъ” в республиканском управлении СКР, был позднее оправдан присяжными и, выйдя на свободу, пустился в бега.

В букете статей Уголовного кодекса, собранных фигурантами дела,— ч. 2 ст. 35, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Рассмотрением дела по существу займется Кировский районный суд Махачкалы.

Юлия Рыбина, Махачкала


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя