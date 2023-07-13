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Коммерсантъ FM
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Подозреваемый в убийстве капитана Ржицкого на суде отверг связь со спецслужбами Украины

В Первомайском суде Краснодара при избрании меры пресечения по делу об убийстве капитана Станислава Ржицкого подозреваемый в преступлении Сергей Денисенко сказал, что не связан со спецслужбами Украины.

Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда

Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На вопросы судебных корреспондентов господин Денисенко ответил: «Я с ними (спецслужбами Украины.— "Ъ") не работаю». По его словам, кураторов на Украине у него не было, а билеты в Турцию и Швейцарию, обнаруженные у него при обыске, он приобрел самостоятельно. Он добавил, что мотив преступления был личным и вознаграждения ему никто не обещал.

Отвечая на вопрос о подготовке к преступлению, Сергей Денисенко пояснил, что следил за капитаном Ржицким в течение пяти дней. На вопрос о том, откуда узнал его адрес проживания, не ответил.

По итогам заседания суд арестовал господина Денисенко на два месяца. Об аресте ходатайствовало следствие, которое допросило мужчину накануне. В ходе допроса Сергей Денисенко признал вину и дал показания на месте преступления. В день допроса «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что господин Денисенко признал получение задания на убийство от разведуправления Минобороны Украины.

11 июля глава этого управления Кирилл Буданов сказал, что ведомство не имеет отношения к убийству Станислава Ржицкого. При этом на сайте ведомства был опубликован текст, в котором содержатся ранее неизвестные детали: в капитана выстрелили семь раз в безлюдном из-за дождя парке, «поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали».

Сергей Денисенко — уроженец украинских Сум, имеет украинское и российское гражданство, временную регистрацию в Белгородской области. Заслуженный тренер и мастер спорта Украины по шотокан карате-до. До начала спецоперации жил в Буче, после получил статус беженца в Швейцарии. После вернулся в Бучу, восстановил разрушенный дом и в декабре 2022 года уехал в РФ, сообщал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Станислав Ржицкий был убит утром 10 июля во время пробежки в Краснодаре. Сергей Денисенко был задержан на следующий день в Туапсе. Станислав Ржицкий — капитан второго ранга, командовал подложками «Алроса», «Краснодар». Значился в базе украинского «Миротворца». Родные сообщали, что он подал рапорт об отставке до начала спецоперации, после работал в администрации Краснодара.

Подробнее — в материале «Бывший подводник не закончил пробежку».

Полина Мотызлевская

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