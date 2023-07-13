Генерал ВСУ подтвердил получение Украиной американских кассетных боеприпасов

Командующий группировкой «Таврия» вооруженных сил Украины Александр Тарнавский сказал CNN, что украинские войска уже получили обещанные США кассетные боеприпасы, но еще не использовали их в бою.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединись 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

«Мы только что получили их, мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя. ...Противник также понимает, что, получив эти боеприпасы, мы получим преимущество. Противник отступит с тех позиций, где эти боеприпасы можно будет использовать»,— сказал господин Тарнавский.

Генерал отметил, что руководство ВСУ примет решение, на каких территориях украинская армия готова применять кассетные боеприпасы. Он подчеркнул, что оружие точно не будет применено в густонаселенной местности, даже если там дислоцированы российские войска.

США анонсировали поставку Украине кассетных боеприпасов 7 июля. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Американские власти признают, что применение кассетных снарядов несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ранее российская армия воздерживалась от применения кассетных боеприпасов, но будет вынуждена их применить в ответ. По данным исследования правозащитной организации Human Rights Watch, кассетные боеприпасы уже использовались и Россией, и Украиной в ходе конфликта.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов