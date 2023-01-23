Очереди в метро Екатеринбурга в час пик образуются из-за устаревшего оборудования

Большие очереди в час пик в метро Екатеринбурга на станциях «Проспект Космонавтов», «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», связано с устаревшими валидаторами, которые долго считывают данные банковских карт. Об этом порталу Е1.ru заявил директор метро Андрей Панаиотиди. Он пояснил, что картами за проезд расплачиваются более 80% пассажиров. При этом время, которое занимает оплата достигает 2,5 сек.

«Это происходит из-за того, что автоматические контрольно-пропускные пункты (АКП), которые сегодня стоят на станциях — аппараты 1980-х годов выпуска. Когда стали ставить бесконтактные валидаторы, то выяснилось, что их микропроцессоры не так-то просто связать с 40-летними контроллерами АКП», — пояснил директор метро.

Стоимость одного нового АКП достигает 2 млн руб. У екатеринбургского метро пока недостаточно для бюджета для масштабного обновления техники.

Напомним, власти Екатеринбурга не отказались от плана по строительству второй и третьей линии метрополитена, а также продлении первой.

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