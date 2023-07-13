Ivi оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

Останкинский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Ivi на 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ-отношений (ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ). В фильме «Идеальные незнакомцы» отсутствовала возрастная маркировка «18+». Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Представитель кинотеатра сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости», что маркировку исправили еще в апреле — когда к фильму появились претензии Роскомнадзора. В кинотеатре отметили, что речь идет не о «пропаганде», а о неправильной возрастной маркировке фильма.

Ранее за отсутствие возрастной маркировки в этой же картине оштрафовали кинотеатры Start и Premier на 3,7 млн и 4 млн руб. соответственно. Ситуацию с маркировкой в кинотеатре Start объяснили так: «Картина ''Идеальные незнакомцы'' — итальянский фильм, который был лицензирован нашим сервисом. Маркировка ''16+'', изначально зафиксированная в прокатном удостоверении, выданном Минкультом, изменена на платформе, проект давно доступен на START со знаком ''18+''. На данный момент в законодательстве и нормативных актах не сформулированы до конца критерии для возрастной маркировки контента и определения понятия ''ЛГБТ-демонстрация'', что значительно усложняет работу онлайн-кинотеатров».

Роскомнадзор в общей сложности составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». В настоящее время штрафы назначены следующим кинотеатрам: «Триколор Кино и ТВ онлайн» (НAO «Национальная спутниковая компания») — 1 млн руб.; Peers.TV (ООО «Инетра») — 1 млн руб.; Premier (ООО «Премьер») — 4 млн руб.; «МегаФон ТВ» (ПАО «МегаФон») — 1 млн руб.; Start (ООО «Старт») — 3,7 млн руб.; «Кинопоиск» (ООО «Кинопоиск») — 1 млн руб. Административные протоколы составлены также для сервисов Wink, Okko, Movix, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ».

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в материале «Ъ FМ» «Кинотеатры собрали штрафы».

Полина Мотызлевская