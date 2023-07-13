FIFA рассчиталась по дневному тарифу

Международная федерация футбола (FIFA) отчиталась о выплатах клубам за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года, который прошел в Катаре. В общей сложности FIFA распределила между командами, отправившими своих футболистов на турнир, $209 млн. Больше всех досталось, уже второй раз подряд, «Манчестер Сити» — около $4,6 млн. Для манчестерцев эта сумма незначительная, но она довольно четко свидетельствует о качестве собранного в команде состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За Киллиана Мбаппе ПСЖ получил $394 215, а за Лионеля Месси — $262 810. Еще $131 405 достались «Барселоне», из которой аргентинец перебрался в парижский клуб в 2021 году

Фото: Jean Catuffe / Getty Images За Киллиана Мбаппе ПСЖ получил $394 215, а за Лионеля Месси — $262 810. Еще $131 405 достались «Барселоне», из которой аргентинец перебрался в парижский клуб в 2021 году

Фото: Jean Catuffe / Getty Images

Международная федерация футбола в четверг опубликовала сведения о распределении компенсационных выплат, причитающихся клубам, игроки которых были задействованы своими национальными сборными для участия в чемпионате мира 2022 года. В общей сложности на компенсационные выплаты было израсходовано $209 млн. Получателями стали 440 клубов из 51 национальной ассоциации.

Схема начисления компенсационных выплат довольно простая. Каждый день пребывания игрока в составе сборной, своего рода трудодень, стоит $10 950.

Учитываются не только дни проведения первенства, но и несколько ему предшествовавших. Фактически отсчет начинается с момента прибытия команды к месту проведения турнира. Пребывание игрока на первенстве считается завершенным на следующий день после вылета его команды. При этом не имеет значения, выходил футболист на поле или весь чемпионат провел в запасе. Однако имеется одна деталь. Деньги достаются не только действующему клубу футболиста, но и тем, за которые он выступал в течение двух предыдущих сезонов. Именно этим объясняется, например, то, что поступления клубам за игроков финалистов чемпионата — сборных Аргентины и Франции — отличаются. Хотя они задержались на турнире на одинаковое время, и можно было бы подумать, что и выплаты будут равными — по $394 215, то есть за 36 дней. На деле же, скажем, за Киллиана Мбаппе (в предыдущие два сезона он клуб не менял) ПСЖ получил как раз $394 215, а за Лионеля Месси — $262 810. Еще $131 405 достались «Барселоне», из которой аргентинец перебрался в ПСЖ в 2021 году.

Больше всех, что вполне предсказуемо, получили клубы, представляющие страны, входящие в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Во-первых, потому, что Европа имела самое широкое представительство на турнире (13 из 32 сборных), во-вторых, именно в европейских клубах собраны ведущие игроки мира. В общей сложности на компенсации клубам из ассоциаций, входящих в UEFA, было выделено почти $159 млн. На втором месте команды из Азиатской конфедерации футбола (AFC) — $23,8 млн, на третьем — команды из Северной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), на четвертом — клубы из Южной Америки (CONMEBOL) — $5,842 млн, на пятом —африканские команды (CAF) — $4,7 млн. Океания (OFC) ограничилась символическими $96 тыс. Нужно отметить, что бросающееся в глаза сильное отставание от Европы клубов Южной Америки и Африки только лишний раз подтверждает, что лучшие игроки из этих регионов на родине практически не играют.

Что касается распределения выплат по национальным ассоциациям, то тут тоже особых сюрпризов нет. Английский футбол как самый богатый в мире, а значит, привлекающий лучших игроков, и тут оказался на первом месте: команды получили $37,7 млн. В топ-5 вошли и другие представители «большой футбольной пятерки»: Испания — $24,2 млн, Германия — $21 млн, Италия — $18,68 млн и Франция — $16,55 млн. Доля российских клубов составила $1,229 млн. Больше трети из них досталось «Зениту» — $476 тыс., «Динамо» получило $361 тыс., ЦСКА — $160 тыс. Отчисления также причитались «Рубину» ($91,2 тыс.), «Локомотиву» ($80,3 тыс.) и «Краснодару» ($60,2 тыс.).

Больше всех из клубов за своих игроков получил «Манчестер Сити» — $4,596 млн. Как ни странно, в топ-5 это единственный английский клуб.

Другое дело, что Англия уж очень широко представлена — сразу 46 командами (у Испании — 33), включая такие клубы, как «Борем Вуд». Он выступает в пятом по значимости дивизионе Англии. На втором месте идет «Барселона» — $4,539 млн, на третьем — «Бавария» ($4,331 млн), четвертое место занимает «Реал» — $3,836 млн, пятое — ПСЖ ($3,835 млн).

Отметим также, что до чемпионата мира 2010 года клубы не получали от FIFA вообще ничего. Но существовавшая в начале 2000-х группа G14 (объединяла лучшие клубы Европы) вступила в жесткую конфронтацию с FIFA и UEFA и в 2008 году после угроз перестать отпускать игроков в сборные и даже учредить собственный турнир (идея неподконтрольной руководящим футбольным структурам Суперлиги появилась не пару лет назад, а еще в начале века) добилась назначения выплат. В итоге после чемпионата мира 2010 года клубы впервые получили от FIFA компенсационные выплаты. Суммарный объем отчислений составил всего $55 млн. Таким же он был и после чемпионата мира 2014 года. А вот в 2018 году, когда первенство мира прошло в России, FIFA, как и в этот раз, распределила уже $209 млн. А уже на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике, компенсационные выплаты будут увеличены до $355 млн (такими же они будут и на первенстве мира 2030 года).

Александр Петров