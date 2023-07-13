СКР просит арестовать подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Ржицкого

Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Господин Денисенко ранее признался в совершении преступления.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram, с подозреваемым проведена проверка показаний на месте. Ведомство опубликовало видео, на котором Сергей Денисенко говорит, что признает вину в убийстве и раскаивается в содеянном.

Тело Станислава Ржицкого нашли в краснодарском парке «Затон» 10 июля. Он ушел в запас в 2021 году, позднее работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара. В июле 2022 года господина Ржицкого внесли в базу «Миротворец» в качестве «непосредственного участника» специальной военной операции на Украине.

Ранее СКР сообщал, что при задержании у 63-летнего Сергея Денисенко обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, было совершено убийство. Сергей Денисенко — заслуженный тренер и мастер спорта Украины по шотокан карате-до.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов утверждал, что его ведомство не имеет никакого отношения к убийству Станислава Ржицкого. При этом на сайте ГУР был опубликован текст о происшедшем, в котором содержатся ранее неизвестные детали. Так, в сообщении отмечалось, что в господина Ржицкого выстрелили семь раз из пистолета Макарова в безлюдном из-за дождя парке, «поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего».

Подробнее о ходе расследования убийства — в материале «Ъ» «Каратист повинился в смерти офицера».