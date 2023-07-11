Глава ГУР Украины Буданов отвергает причастность к убийству Ржицкого

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к убийству российского капитана Станислава Ржицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

«Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Станислава Ржицкого… не имеют под собой никаких оснований»,— написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, корни убийства Станислава Ржицкого, случившегося 10 июля в Краснодаре, нужно искать в самой России, где «нарастает внутренний протест против войны на Украине».

При этом на сайте ГУР опубликован материал об убийстве, в котором сообщаются детали, которые ранее были неизвестны. Согласно сообщению ведомства, мужчину застрелили около 6 утра в безлюдном из-за дождя парке, «поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего». ГУР утверждает, что в мужчину выстрелили семь раз из пистолета Макарова, после чего он умер на месте. Telegram-канал Shot сообщал, что в Станислава Ржицкого стреляли четыре раза около 7–8 утра.

По данным ГУР, Станислав Ржицкий как бывший командир подлодки «Краснодар» мог быть причастен к ракетным обстрелам Украины, в том числе к ракетному удару по Виннице. В разные годы Станислав Ржицкий действительно командовал подлодками проекта 636.3 («Алроса», «Краснодар») и является капитаном второго ранга. Однако его отец сообщил Telegram-каналу Baza, что военный подал рапорт на увольнение из российской армии еще в декабре 2021 года, был окончательно уволен в августе 2022 года и не участвовал в боевых действиях на Украине.

Полина Мотызлевская