Роспотребнадзор контролирует качество питьевой воды в подтопленном Туапсинском районе

Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический мониторинг в Туапсинском районе Краснодарского края, где накануне произошло наводнение. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.
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«Обстановка в Туапсинском районе контролируемая. Стабильная. Работа специалистов Роспотребнадзора направлена на сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия. Устанавливаются объекты, попавшие в зону подтопления, также лица для проводимой иммунизации. Отобраны и исследуются пробы питьевой воды. Проводится контроль в пунктах временного размещения людей. Купание в море запрещено, пробы морской воды для исследования будут отбираться после окончания шторма», — сообщила Ирина Воронкова.
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Стихия разрушила Туапсинский район
Ночью 12 июля в нескольких поселках Туапсинского района выпала трехмесячная норма осадков, из-за чего начались подтопления. Подтопленными оказались 690 дворов, 290 домов и четыре соцобъекта. На месте над устранением последствий бедствия работают три сотни специалистов с использованием 60 единиц техники. В четырех поселениях ввели режим ЧС. До 19 июля в муниципалитете введен запрет на купание в море.
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