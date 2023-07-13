Роспотребнадзор контролирует качество питьевой воды в подтопленном Туапсинском районе

Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический мониторинг в Туапсинском районе Краснодарского края, где накануне произошло наводнение. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

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«Обстановка в Туапсинском районе контролируемая. Стабильная. Работа специалистов Роспотребнадзора направлена на сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия. Устанавливаются объекты, попавшие в зону подтопления, также лица для проводимой иммунизации. Отобраны и исследуются пробы питьевой воды. Проводится контроль в пунктах временного размещения людей. Купание в море запрещено, пробы морской воды для исследования будут отбираться после окончания шторма», — сообщила Ирина Воронкова.

Фотогалерея Стихия разрушила Туапсинский район Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ночью на Туапсинский район за три часа выпало 144 мм осадков Фото: соцсети «С 4-х часов утра в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления. На месте работает мой заместитель Сергей Власов. Вся необходимая помощь людям должна быть оказана максимально оперативно»,— губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев Фото: соцсети Участок дороги «Джубга- Сочи» в поселке Лермонтово закрыли из-за разлива воды Фото: соцсети В Небуге вода залила центральные улицы, десятки авто уничтожены Фото: соцсети В поселок Тюменский Небугского поселения направлена помощь, аварийные бригады выехали из Туапсе. В поселке пострадали 14 многоквартирных домов, объекты коммунальной инфраструктуры Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Около поселка Тюменский на федеральную трассу сошел оползень Фото: соцсети В Ольгинке смыло набережную Фото: соцсети Оперштаб сообщает, что трое человек числятся пропавшими Фото: соцсети Жителей пяти подтопленных поселков Туапсинского района эвакуируют Фото: соцсети «Выезжаем с коллегами в Туапсинский район, где объявлен режим ЧС,— теперь наша очередь помогать соседям в беде»,— глава Горячего Ключа Сергей Беспольский Фото: администрация МО г. Горячий Ключ Следующая фотография 1 / 10 Ночью на Туапсинский район за три часа выпало 144 мм осадков Фото: соцсети «С 4-х часов утра в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления. На месте работает мой заместитель Сергей Власов. Вся необходимая помощь людям должна быть оказана максимально оперативно»,— губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев Фото: соцсети Участок дороги «Джубга- Сочи» в поселке Лермонтово закрыли из-за разлива воды Фото: соцсети В Небуге вода залила центральные улицы, десятки авто уничтожены Фото: соцсети В поселок Тюменский Небугского поселения направлена помощь, аварийные бригады выехали из Туапсе. В поселке пострадали 14 многоквартирных домов, объекты коммунальной инфраструктуры Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Около поселка Тюменский на федеральную трассу сошел оползень Фото: соцсети В Ольгинке смыло набережную Фото: соцсети Оперштаб сообщает, что трое человек числятся пропавшими Фото: соцсети Жителей пяти подтопленных поселков Туапсинского района эвакуируют Фото: соцсети «Выезжаем с коллегами в Туапсинский район, где объявлен режим ЧС,— теперь наша очередь помогать соседям в беде»,— глава Горячего Ключа Сергей Беспольский Фото: администрация МО г. Горячий Ключ Смотреть

Ночью 12 июля в нескольких поселках Туапсинского района выпала трехмесячная норма осадков, из-за чего начались подтопления. Подтопленными оказались 690 дворов, 290 домов и четыре соцобъекта. На месте над устранением последствий бедствия работают три сотни специалистов с использованием 60 единиц техники. В четырех поселениях ввели режим ЧС. До 19 июля в муниципалитете введен запрет на купание в море.

Наталья Решетняк

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