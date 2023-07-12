В Туапсинском районе Кубани за сутки выпало три месячные нормы осадков

В Туапсинском районе за сутки выпало три месячные нормы осадков — не менее 280 мм. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева

«Специалисты всех спасательных служб работают в усиленном режиме. На помощь в Туапсинский район уже прибыли бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Поручил подключиться к этой работе глав ближайших муниципалитетов»,— говорится в сообщении.

К ликвидации последствий подтоплений привлекли 300 человек и 60 единиц спецтехники, как отметил глава ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

В результате обильных дождей на территории муниципалитета подтоплено 650 дворов, 290 домов, два детских сада, школа, стадион и десятки подвалов многоквартирников. Оценку ущерба, понесенного в результате бедствия, проведут за ближайшие три дня.

Анастасия Донскова

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