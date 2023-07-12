В четырех поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС после удара стихии

Из-за выпадения обильных осадков в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Бойко.

«Есть подтопленные дома. Из зон затопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы»,— отметил Сергей Бойко.

Он отметил, что в Небугском поселении продолжает идти залповый дождь. Река Небуг из берегов не вышла. Основные потоки воды идут на центральную улицу села и растекаются по прилегающим территориям со склонов гор.

Глава Туапсинского района напомнил, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Он попросил жителей оставаться дома.

Ночью 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. В результате поднялся уровень рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Были подтоплены дороги, сошел сель, перекрыто движение. В Дефановке в школу эвакуировали 40 туристов из Лабинска, в том числе 37 детей.

Татьяна Ручкина

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