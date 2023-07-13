МЧС: в Свердловской области в два раза выросло число погибших на водоемах

С начала года в водоемах Свердловской области утонули 40 человек, из которых семеро — дети. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя регионального ГУ МЧС России Алексей Морозов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число погибших выросло на 95%. Так, к середине июля 2022 года в водоемах утонул 21 человек.

Всего в этом году в регионе произошло более 60 происшествий на воде. При этом только за полмесяца июля утонули 13 свердловчан. По словам господина Морозова, в 75% случаев гибнут люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Смерть детей в водоемах чаще всего связана с отсутствием надзора со стороны родителей.

Напомним, Роспотребнадзор в конце июня сообщал, что в Свердловской области санврачи не нашли пригодных для купания водоемов. В мае МЧС также сообщало, что в регионе нет безопасных для купания водоемов.

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