МЧС: в Свердловской области нет безопасных для купания водоемов

В Свердловской области с начала мая на водоемах произошло пять происшествий, при которых утонули пять человек, среди которых был один ребенок. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, все утонувшие погибли на водоемах, не предназначенных для купания.

По последним данным, ни один пляж в Свердловской области не прошел проверку спасателей. «Это значит, что купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья. Сотрудники МЧС усиливают патрулирование прибрежных территорий, чтобы предупредить население об опасности»,— говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация с водоемами Свердловской области наблюдается не первый год. Так, в 2020 году Генпрокуратура РФ заявила об отсутствии чистой воды в водоемах УрФО и объясняла загрязнение тем, что при стабильно высоком водопотреблении и водоотведении наблюдается критически низкий процент очистки стоков.

Диана Сунагатуллина

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